Trong đó, 2 chỉ tiêu do lực lượng công an đóng vai trò chủ công là cấp căn cước công dân (CCCD) và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) mức 2 được đẩy nhanh tiến độ bằng nhiều giải pháp.

Tăng tốc thực hiện



Tranh thủ thời gian rảnh, 3 thành viên gia đình bà Trần Thị Hiến đến Công an thị trấn Tân Phú thực hiện kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2. “Các thành viên gia đình tôi đã làm CCCD rồi. Khi được các chú công an tuyên truyền, gọi lên thực hiện kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2, gia đình tôi đã sắp xếp công việc để đến đây làm”, bà Hiến vui vẻ cho biết.

Bà Trần Thị Hiến đến Công an thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

Dù chưa thông thạo hết những tiện ích tài khoản ĐDĐT mang lại nhưng gia đình bà Hiến vẫn tranh thủ đi kích hoạt tài khoản lên mức 2 với mong muốn sẽ có nhiều tiện ích hơn trong tương lai chỉ với chiếc điện thoại thông minh.

“Nghe cán bộ tuyên truyền mã định danh sau này sẽ liên quan đến các giấy tờ như bảo hiểm, giấy phép lái xe… nên gia đình tôi đến thực hiện để sau này đồng bộ dữ liệu, mình làm thủ tục gì cũng thuận tiện hơn. Khoảng 15 phút là cả nhà 3 người đã kích hoạt xong tài khoản ĐDĐT mức 2”, bà Hiến cho biết thêm.

Để hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2, tại 11/11 đơn vị cấp xã của huyện Đồng Phú đều bố trí 1 tổ kích hoạt tài khoản. Đây là lực lượng thường trực tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã để kiểm soát, thu nhận, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua và cả thứ Bảy, Chủ nhật, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương làm việc cả ngày lẫn đêm, đảm bảo từng công đoạn, thận trọng trong từng khâu.

Đại úy Lương Công Nam, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đồng Phú chia sẻ: “Chúng tôi làm việc 1 ngày 3 ca, ca tối kết thúc lúc 22 giờ để bảo đảm tiến độ. Mỗi ngày tỷ lệ phần trăm hoàn thành chỉ tiêu tăng lên một chút chính là động lực để chúng tôi nỗ lực, cố gắng hơn”.

Theo thống kê, huyện Đồng Phú có khoảng 30.000 tài khoản ĐDĐT cần được kích hoạt. Để đẩy nhanh tiến độ, Đồng Phú giao chỉ tiêu cụ thể cho từng hội, đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã cũng như tổ công nghệ số cộng đồng và tổ công tác Đề án 06 tại thôn, ấp.

Tháo gỡ “điểm nghẽn”

Bên cạnh chỉ tiêu kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 2, Đồng Phú còn chạy đua với thời gian để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Công an huyện Đồng Phú đã bố trí 2 tổ cấp CCCD, 1 tổ tại bộ phận một cửa của UBND huyện, 1 tổ lưu động tại các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện. Đối với công dân sinh từ ngày 1/1/2010 đến tháng 7/2010, Công an huyện đã ban hành công văn trao đổi với Phòng GD&ĐT để phối hợp cấp CCCD ngay tại 11 trường THCS trên địa bàn huyện. Lực lượng công an đến từng trường học làm việc đã tạo rất nhiều thuận lợi cho công dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn.

“Chúng tôi phối hợp với trường học lên danh sách học sinh trong độ tuổi cấp CCCD rồi sắp xếp thời gian thực hiện hợp lý. Thực hiện thủ tục cấp CCCD tại trường vừa giảm thời gian đi lại vừa tập trung được các em học sinh nên công việc nhanh chóng hơn”, Thiếu tá Lê Văn Thọ, Phó trưởng Công an xã Tân Phước cho hay.

Công an huyện Đồng Phú thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho học sinh đủ 14 tuổi tại Trường THCS Tân Phước.

Thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” triển khai mục tiêu “4 phủ”, Đồng Phú có những khó khăn chung và cả những khó khăn riêng đặc thù. Tuy nhiên, khó khăn, “điểm nghẽn” đang dần được tháo gỡ với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Trưởng Công an huyện, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện Đồng Phú cho biết, công tác tuyên truyền đang được ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh để từng cán bộ, đảng viên và người dân nắm rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc kích hoạt tài khoản ĐDĐT, chữ ký số để nghiêm túc thực hiện.

“Thực hiện các yêu cầu của mục tiêu “4 phủ” cũng là một trong những tiêu chí để chúng tôi đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với từng cán bộ, đảng viên. Ai chưa thực hiện tốt, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chúng tôi sẽ có hình thức kiểm điểm; đồng thời sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân thực hiện tốt”, Thượng tá Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh.