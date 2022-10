Đồng phục Sài Gòn - từ ‘số 0’ đến mục tiêu dẫn đầu thị trường Việt

Đồng phục Sài Gòn nỗ lực không ngừng nghỉ theo đuổi mục tiêu

Xây dựng thương hiệu từ con số 0

Đồng phục Sài Gòn là thương hiệu thuộc công ty TNHH Bảo Thiên Phước, xuất phát điểm là một xưởng may nhỏ được thành lập vào năm 2014. Thời điểm này, đây vẫn là cái tên ít ai biết đến. Tuy nhiên, với định hướng dài hơi, thương hiệu đã đặt tham vọng trở thành nhà cung cấp đồng phục hàng đầu Việt Nam. Đây không phải là khẩu hiệu sáo rỗng mà là mục tiêu, định hướng bài bản của đội ngũ ban lãnh đạo công ty.

Từ con số 0, Đồng phục Sài Gòn đã đặt từng “viên gạch” để tạo nền móng vững chắc để xây dựng thương hiệu. Sự phát triển của Đồng phục Sài Gòn đến từ đội ngũ ban lãnh đạo có tư tưởng tân tiến, nhạy bén với thời cuộc, đội ngũ nhân viên thiết kế sáng tạo, công nhân may tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại.

Đồng phục Sài Gòn xây dựng thương hiệu từ con số 0

Ngoài ra, ĐPSG còn xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp. Mọi khâu từ thiết kế, lựa chọn vải, may, in ấn đều được giám sát kỹ lưỡng để tạo thành sản phẩm chất lượng và mang tới sự hài lòng cho khách hàng.

Ghi dấu ấn bằng sự cầu toàn

Theo đại diện công ty, sự tận tâm và chữ tín là những yếu tố giúp Đồng phục Sài Gòn lớn mạnh, phủ sóng rộng rãi và gia tăng lượng khách hàng. Xưởng may nhỏ ở thời điểm ban đầu giờ đã được mở rộng quy mô trở thành nhà xưởng sản xuất hiện đại. Hệ thống trang thiết bị, máy móc được đầu tư đồng bộ, số lượng công nhân may tăng nhanh chóng để đảm bảo đáp ứng mọi đơn hàng.

Không chỉ mở rộng về lượng, chất của Đồng phục Sài Gòn vẫn luôn được đảm bảo. Mỗi đơn hàng của khách hàng đều được trau chuốt tỉ mỉ, kỹ lưỡng từ kiểu dáng thiết kế hợp thời trang, phù hợp tính chất công việc đến chất liệu an toàn, êm ái, đường may đẹp, chắc chắn và in ấn sắc nét.

Đồng phục Sài Gòn kiên trì theo đuổi định hướng đã đặt ra từ ban đầu

Đại diện công ty cho biết thêm, sự cầu toàn trong quá trình sản xuất đồng phục đã giúp Đồng phục Sài Gòn thu hút được phân khúc khách hàng là một loạt doanh nghiệp lớn trên thị trường. Các doanh nghiệp tìm đến Đồng phục Sài Gòn để tạo ra những bộ đồng phục giúp quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả. Những bộ đồng phục được thiết kế riêng mang nét đặc trưng của từng doanh nghiệp, kiểu dáng nắm bắt xu hướng thời trang, chất liệu thoải mái. Nhờ đó, người mặc luôn cảm thấy thích thú xen lẫn sự tự hào khi khoác trên mình những chiếc áo đồng phục của doanh nghiệp.

Bên cạnh sản phẩm chất lượng, Đồng phục Sài Gòn còn hướng đến mục tiêu tối ưu giá thành để phù hợp với mọi phân khúc khách hàng. Mỗi khách hàng đến với Đồng phục Sài Gòn đều được cung cấp giải pháp đồng phục tốt nhất phù hợp với ngân sách.

Đồng phục Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành một trong Nhà cung cấp đồng phục hàng đầu Việt Nam

“Với nguồn nhân lực chất lượng, trang thiết bị hiện đại và quy trình làm việc khoa học, Đồng phục Sài Gòn vẫn đang không ngừng phát triển. Thương hiệu tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ không chỉ tại khu vực TP.HCM mà còn ở nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, định hướng trở thành một trong những nhà cung cấp đồng phục hàng đầu Việt Nam là có thể thực hiện trong tương lai”, đại diện công ty nhận định.

