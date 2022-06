Động thổ Khu phức hợp công nghệ cao Thái Tuấn tại Long An

Dự án được kỳ vọng biến nơi đây trở thành khu phức hợp công nghệ cao, sản xuất chuỗi công nghiệp sợi - dệt - hoàn tất - may mặc - da giày - phụ kiện thời trang hiện đại hàng đầu Việt Nam. Đồng thời mang lại những sản phẩm chất lượng, cao cấp cho người tiêu dùng Việt Nam và thế giới, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Tỉnh Long An, đưa ngành dệt may Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo Tập đoàn Thái Tuấn, Him Lam và Sacombank tiến hành nghi thức động thổ

Dự án được xây dựng tại khu công nghiệp Đức Hòa III, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với tổng diện tích là 85ha. Với lợi thế là địa phương nằm ở cửa ngõ của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long liền kề TP.HCM, tỉnh Long An là nút giao thông quan trọng trong việc giao thương hàng hóa và là điểm thu hút đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp trong những năm gần đây.

Dự án chia làm 3 giai đoạn: đầu tư vào đất, hạ tầng kỹ thuật; đầu tư các nhà máy dệt, hoàn tất, phụ trang, trung tâm trưng bày sản phẩm, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư nhà máy kéo sợi, kho vận.

Tập đoàn Thái Tuấn đã thực hiện nhiều dự án lớn với công nghệ sản xuất hiện đại tập trung tại tỉnh Long An như: NM hoàn tất sản phẩm may và may mặc Thái Tuấn tại khu công nghiệp Phúc Long với vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng đã đi vào hoạt động; dự án nhà máy may công nghệ cao Thái Tuấn (KCN Long Hậu) vốn đầu tư 600 tỷ đồng; dự án nhà máy sản xuất vải may mặc Thái Tuấn (KCN Anh Hồng) vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng đang tiến hành xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị và dự kiến hoạt động vào năm 2023.

Được biết, Công ty cổ phần Tập Đoàn Thái Tuấn là một trong những doanh nghiệp dệt May hàng đầu Việt Nam, được đầu tư công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và châu Âu. Với gần 30 năm kinh nghiệm có mặt trên thị trường, thương hiệu Thái Tuấn đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất tín nhiệm.

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Thái Tuấn cho biết: “Với định hướng trở thành thương hiệu quốc tế cung cấp sản phẩm thời trang toàn cầu, cùng sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ thông qua sản phẩm thời trang, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia, Thái Tuấn đã không ngừng đầu tư, phát triển mở rộng và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh”.

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Thái Tuấn phát biểu

Ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An tại lễ động thổ

Theo đại diện tập đoàn, trải qua quá trình 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thái Tuấn đã đầu tư, xây dựng, vận hành hoạt động tại các nhà máy như: nhà máy dệt hoàn tất tại Quận 12, TP.HCM; nhà máy dệt - may tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc B, TP.HCM và Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam (Viseri) tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, nhằm cung cấp sản phẩm thời trang trên toàn quốc và quốc tế.

Ngoài ra, với hệ thống phân phối hơn 2.000 đại lý kinh doanh sản phẩm vải rộng khắp hiện nay, Tập đoàn Thái Tuấn đã và đang triển khai phát triển hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ áo quần thời trang trên toàn quốc. Song song đó, hoạt động xuất khẩu của Thái Tuấn cũng đã và đang mở rộng khắp thế giới, đến các thị trường như: Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Nhân sự kiện này, Tập đoàn Thái Tuấn đã trao 500 triệu đồng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ xanh” của Thái Tuấn cho Hội khuyến học tỉnh Long An và 5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông cho Huyện Đức Hoà (Long An).

Ông Trần Hoài Nam trao 5 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông và 500 triệu đồng ủng hộ cho đại diện tỉnh Long An

“Không chỉ tập trung vào các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, hoạt động xã hội thiện nguyện vẫn luôn gắn liền với thương hiệu Thái Tuấn ngay từ những ngày đầu thành lập. Với tâm niệm sự phát triển của Thái Tuấn gắn liền cùng sự phát triển của xã hội, Thái Tuấn luôn ý thức được trách nhiệm đối với cộng đồng. Thái Tuấn hy vọng với sự hỗ trợ này có thể góp một phần nhỏ hưởng ứng vào hoạt động chăm lo đời sống an sinh xã hội của người dân tỉnh Long An nói chung và Huyện Đức Hoà nói riêng”, ông Trần Hoài Nam nói.

Doãn Phong