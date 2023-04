Chiều tối 28/4, theo ghi nhận của PV VietNamNet, lượng phương tiện từ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương về quê nghỉ lễ ngày một đông. Đến khoảng 20h, dòng xe vẫn chật kín tại các khu vực cửa ngõ của tỉnh này.

Dòng xe chật kín trước khu vực cầu Phú Cường chờ qua cầu để về các tỉnh miền Tây. Ảnh: T.T

Tại khu vực cầu Phú Cường (giáp ranh giữa TP. Thủ Dầu Một và huyện Củ Chi, TP.HCM), dòng xe xếp hàng dài theo cả hai hướng để chờ qua cầu. Trong đó, lượng người và phương tiện từ Bình Dương qua cầu Phú Cường để về các tỉnh miền Tây rất đông đúc, xếp hàng dài nhiều km.

Trước áp lực giao thông trên, trạm thu phí cầu Phú Cường phải xả trạm để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên nhiều xe máy và ô tô vẫn phải đứng chôn chân tại chỗ.

Tại nút giao ngã 6 An Phú (TP. Thuận An) cũng xảy ra tình trạng tương tự, nhiều xe máy chở theo hành lý và trẻ nhỏ xếp hàng dài để di chuyển về quê. Nhiều ô tô chen lấn vào làn đường dành cho xe máy nhằm tiến về phía trước nhưng bị kẹt lại.

Nút giao ngã 6 An Phú trong tình trạng đông đúc người và phương tiện. Ảnh: T.T

Các khu vực khác như Quốc lộ 13 (thị xã Bến Cát), đường Mỹ Phước – Tân Vạn (TP. Dĩ An), cầu Phú Long (TP. Thuận An), các tỉnh lộ trên địa bàn TP. Tân Uyên từ chiều tối nay lượng phương tiện cũng tăng đột biến so với ngày thường, hầu hết là do công nhân về quê nghỉ lễ.

Lực lượng CSGT và công an địa phương đã tổ chức các điểm chốt, phân luồng giao thông để tránh tình trạng kẹt xe, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số phối hợp với công an các huyện, thị, TP làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông từ đầu giờ chiều nay.

Dòng xe di chuyển trên Quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Ảnh: T.T

Lực lượng CSGT cũng bố trí các tổ tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, kết hợp với các Tổ tuần tra đặc biệt 171 xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông như chở quá số người quy định, chạy sai tuyến đăng ký, chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng rượu bia, chất kích thích, chở hàng quá trọng tải, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy xe lạng lách, tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ.