Giải Golf ngành Nhôm, Kính và Cửa toàn quốc "Door & Window Golf Championship 2023" đã chính thức khởi tranh và khép lại với gala trao giải được tổ chức bài bản, hoành tráng tại sân Golf Skylake, Hà Nội ngày 30/11.

<figcaption> Lễ khai mạc Door & Window Golf Championship 2023</figcaption>

</figure>

<p>Giải Door & Window <a href=\"https://vietnamnet.vn/golf-tag7788066773544971317.html\" target=\"_blank\">Golf</a> Championship 2023 ghi dấu ấn với sự tham gia của hơn 200 golfer và khách mời đến từ ngành nhôm - kính - cửa Việt Nam. Với tinh thần thể thao nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, các <a href=\"https://vietnamnet.vn/golfer-tag9780445641158677738.html\" target=\"_blank\">golfer</a> đã có những cuộc so tài gay cấn, đỉnh cao trên sân đấu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-2-1112.jpg?width=768&s=XHEXtMAFeJKKU9_XTch5gg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-2-1112.jpg?width=1024&s=PGxNMhlSYQKiQSmEEBbK7w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-2-1112.jpg?width=0&s=57K2RASyWBp0j9lBy6KZSg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-2-1112.jpg?width=768&s=XHEXtMAFeJKKU9_XTch5gg\" alt=\"giải golf 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-2-1112.jpg?width=260&s=Bk959bz1skh1SSUp2aaUBA\"></picture>

<figcaption> Ông Nguyễn Viết Lịch - Chủ tịch CLB phát biểu tại lễ trao giải</figcaption>

</figure>

<p>Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao cúp Vô địch, các giải Nhất, Nhì, Ba các bảng A-B-C-D cho các goler xuất sắc, cụ thể:</p>

<p>- Cúp vô địch (giải Best Gross) thuộc về Golfer Trần Văn Thoại - TP.HCM </p>

<p>- Bảng A: Giải nhất là Golfer Vương Công Nguyên, Giải nhì là Golfer Ngô Hữu Tâm, Giải ba là Golfer Vũ Anh Trọng.</p>

<p>- Bảng B: Giải nhất là Golfer Bùi Xuân Cường, Giải nhì là Golfer Nguyễn Hoàng Hà, Giải ba là Golfer Nguyễn Thế Thịnh.</p>

<p>- Bảng C: Giải nhất là Golfer Lương Đức Huy, Giải nhì là Golfer Hà Nam Phước, Giải ba là Golfer Nguyễn Khắc Chiến. </p>

<p>- Bảng D: Giải nhất là Golfer Vũ Ngọc Minh, Giải nhì là Golfer Nguyễn Chí Điền, Giải ba là Golfer Võ Đức Hải. </p>

<p>- Các giải kỹ thuật khác: Nearpin, Longest, Nearline cũng được trao cho các golfer có kết quả tốt nhất. </p>

<p>Tổng giá trị giải thưởng gần 5 tỷ đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-3-1113.jpg?width=768&s=At-nwaL0xnHbnCogQytGTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-3-1113.jpg?width=1024&s=Vy4_kOhEoHUlUxDIqj-9bQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-3-1113.jpg?width=0&s=YvExozvUj98xCDruuiV3aw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-3-1113.jpg?width=768&s=At-nwaL0xnHbnCogQytGTA\" alt=\"giải golf 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-3-1113.jpg?width=260&s=tnl4WpKObKOv0yAz6memIQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-4-1114.jpg?width=768&s=8lOH4rGQ1A7_rBLZtR0QAw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-4-1114.jpg?width=1024&s=XEmExl_A3gV3rX1XhdH8EQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-4-1114.jpg?width=0&s=B-srjiEDwhlXwYhjStWoiw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-4-1114.jpg?width=768&s=8lOH4rGQ1A7_rBLZtR0QAw\" alt=\"giải golf 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-4-1114.jpg?width=260&s=9RhTNlDTcisIAtuefwpNDQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Viết Lịch - Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, đây là giải truyền thống hàng năm, năm thứ hai giải đấu được mở rộng ra toàn quốc nhân kỷ niệm 02 năm thành lập D&W Golf Club góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong ngành. Qua giải đấu các golfer có một sân chơi để xây dựng nền tảng hợp tác và tương tác bền chặt giữa các doanh nghiệp, người lao động trong ngành nhằm góp phần tăng cường sự giao lưu giữa các doanh nghiệp trong ngành nhôm - kính - cửa và các đối tác, khách mời; tạo ra cơ hội hợp tác, phát triển bền vững </p>

<p>Giải đấu được sự bảo trợ của Hội Golf thành phố Hà Nội (HNGA) và nhận được sự đồng hành, tài trợ đến từ 45 doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Trong đó gồm:</p>

<p>- Các Nhà tài trợ Kim cương: Tập đoàn Austdoor, Công ty Kính an toàn Việt Nhật (VSG), Công ty Xingfa Quảng Đông.</p>

<p>- Các Nhà tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần cửa Sunspace, Tập đoàn Ngọc Diệp (nhôm Dinostar), Công ty cổ phần mặt dựng CAG, Công ty Kính Hồng Phúc, Công ty TNHH cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow, Công ty cổ phần kim loại công nghiệp Stavian, Sơn Jotun, Cửa nhôm Tostem, Công ty Kinlong Việt Nam, Công ty Nhôm Đô Thành (Grando), Nhôm Ricco, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Long (Halon Galss).</p>

<p>- Các Nhà tài trợ Bạc: Nhôm Khang Minh, Kính Kala, Cửa gỗ Alux, Doorway Việt Nam, Sơn Ocean, Keo Baiyun, Công ty CPM, VN*GLASS Kính Vinastar, Sơn PPG và Keo TREMCO.</p>

<p>- Đồng hành cùng giải đấu còn có 18 nhà tài trợ Đồng là các doanh nghiệp trong ngành nhôm - kính - cửa Việt Nam: Nhôm FV, Nhôm Thanh Tùng Đông Anh, Công ty Thành Tâm Việt Trì, Cửa SHD Đông Dương, Hoá chất Phương Bắc, Công ty An Phúc Hải Dương, Sơn GreenGlobal, Công ty KDS, Thang máy Gia Huy, G8 Bắc Ninh, Viet’s Power, Cửa Wintec, Nhôm Việt Ý, Công ty Phú Quang, Công ty Holcom, Công ty Thanh Tùng Cao Bằng, Cửa BVM, Markdoor.</p>

<p>- Ngoài ra Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hoà (Vikoda) tài trợ nước uống cho giải đấu. Golden Sun Cosmetics và Vietcombank Chi nhánh Bắc Hà Nội tài trợ quà tặng cho giải đấu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-5-1115.jpg?width=768&s=EicVRw4IiXbyvPttNY1Fnw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-5-1115.jpg?width=1024&s=H8S5_0GBfoaRa63lqgy92Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-5-1115.jpg?width=0&s=eQn7m0BxFmvV6LjcFPELew\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-5-1115.jpg?width=768&s=EicVRw4IiXbyvPttNY1Fnw\" alt=\"giải golf 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giai-golf-5-1115.jpg?width=260&s=NyfpDOr0OhWkueRpByQGkQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

Anh trai cầu thủ này lên tiếng làm rõ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/anh-trai-lam-ro-vu-garnacho-bi-messi-huy-theo-doi-vi-me-ronaldo-2220543.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/anh-trai-lam-ro-vu-garnacho-bi-messi-huy-theo-doi-vi-me-ronaldo-281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T08:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220337","title":"Kim Huệ, Huyền My tranh tài với các huyền thoại golf thế giới","description":"Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ, Hoa hậu Ngọc Hân, Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, Miss Golf Thanh Tú... tranh tài với các huyền thoại golf thế giới tại Nha Trang.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kim-hue-huyen-my-tranh-tai-voi-cac-huyen-thoai-golf-the-gioi-2220337.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/kim-hue-huyen-my-tranh-tai-voi-cac-huyen-thoai-golf-the-gioi-1055.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:23:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220092","title":"Tín Phát Sports - nhà thi công sân thể thao đa năng chuyên nghiệp","description":"Cộng đồng ngày nay đều hướng đến lối sống năng động và khỏe mạnh, từ đó nhu cầu sử dụng sân thể thao gia tăng. Với hơn 12 năm kinh nghiệm thi công sân thể thao, Tín Phát Sports luôn mang tới không gian chất lượng cho hoạt động thể thao và giải trí.","displayType":1,"category":{"name":"Hậu trường","detailUrl":"/the-thao/hau-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/hau-truong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-phat-sports-nha-thi-cong-san-the-thao-da-nang-chuyen-nghiep-2220092.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tin-phat-sports-nha-thi-cong-san-the-thao-da-nang-chuyen-nghiep-307.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219633","title":"Sergio Ramos đạp thẳng chân đối thủ, bị đuổi khỏi sân lần thứ 29","description":"Sergio Ramos bị chế giễu ‘yêu thích’ việc đi tắm sớm, sau khi bị trọng tài rút ra đến… 2 thẻ đỏ ra phạt vì đạp thẳng chân đối thủ trận Real Sociedad 2-1 Sevilla.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sergio-ramos-dap-thang-chan-doi-thu-bi-duoi-khoi-san-lan-thu-29-2219633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/sergio-ramos-dap-thang-chan-doi-thu-bi-duoi-khoi-san-lan-thu-29-444.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T09:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219482","title":"Messi bị đồn lừa dối vợ, ngoại tình với nữ nhà báo đồng hương","description":"Messi đang yên ổn, hạnh phúc thì đột nhiên dính tin đồn ngoại tình với nữ phóng viên đồng hương Argentina. Vợ của bạn thân siêu sao Argentina tuyên bố gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/messi-bi-don-lua-doi-vo-ngoai-tinh-voi-nu-nha-bao-dong-huong-2219482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/messi-bi-don-lua-doi-vo-ngoai-tinh-voi-nu-nha-bao-dong-huong-810.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T18:55:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219443","title":"Vì sao Darwin Nunez cãi nhau Pep Guardiola, Klopp phải can ngăn?","description":"Darwin Nunez gây chú ý vì màn cãi vã, hùng hổ định lao về phía Pep Guardiola nhưng được Jurgen Klopp ngăn lại sau khi tan trận Man City 1-1 Liverpool.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vi-sao-darwin-nunez-cai-nhau-pep-guardiola-klopp-phai-can-ngan-2219443.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/vi-sao-darwin-nunez-cai-nhau-pep-guardiola-klopp-phai-can-ngan-629.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T15:27:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219154","title":"Ngắm nhan sắc vạn người mê của Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài","description":"Phần lớn thời gian của Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài được dành cho tập luyện, thi đấu và học Đại học.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-nhan-sac-van-nguoi-me-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-thu-hoai-2219154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/ngam-nhan-sac-van-nguoi-me-cua-hoa-khoi-bong-chuyen-thu-hoai-990.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T09:09:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2218861","title":"Lên đời TV Samsung, thăng hoa trải nghiệm xem Ngoại hạng Anh","description":"Tín đồ bóng đá đón chờ màn so tài giữa Man City - Liverpool từ đặc quyền gói VieON All Access các kênh K+ trên TV Samsung Neo QLED. Tất cả hứa hẹn những trải nghiệm bùng nổ, như hòa vào sự cuồng nhiệt từ sân vận động.","displayType":1,"category":{"name":"Hậu trường","detailUrl":"/the-thao/hau-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/hau-truong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/len-doi-tv-samsung-thang-hoa-trai-nghiem-xem-ngoai-hang-anh-2218861.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/len-doi-tv-samsung-thang-hoa-trai-nghiem-xem-ngoai-hang-anh-1103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218677","title":"Hoa khôi bóng chuyền Kim Thanh giải nghệ ở tuổi 24","description":"Sau giải bóng chuyền VĐQG 2023, chân dài bóng chuyền xinh đẹp Đặng Thị Kim thanh quyết định chuyển sang một ngã rẽ mới.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-khoi-bong-chuyen-kim-thanh-giai-nghe-o-tuoi-24-2218677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/hoa-khoi-bong-chuyen-kim-thanh-giai-nghe-o-tuoi-24-613.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T12:16:32","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2218653","title":"Cựu sao Man City thoát chết sau khi đâm siêu xe vào tường","description":"Cựu sao Man City, Mario Balotelli may mắn thoát chết sau khi mất lái chiếc Audi Q8 và đâm thẳng vào tường, tại Brescia, Italy.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuu-sao-man-city-thoat-chet-sau-khi-dam-sieu-xe-vao-tuong-2218653.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/cuu-sao-man-city-thoat-chet-sau-khi-dam-sieu-xe-vao-tuong-495.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T11:07:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218097","title":"Top 10 HLV bóng đá giàu nhất thế giới: Ngỡ ngàng người cũ MU","description":"Pep Guardiola cự phách nhất trên ‘ghế nóng’ nhưng không đứng số 1 về tiền, thay vào đó là một người cũ MU gây bất ngờ lớn top 10 HLV bóng đá giàu nhất thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-hlv-bong-da-giau-nhat-the-gioi-ngo-ngang-nguoi-cu-mu-2218097.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/top-10-hlv-bong-da-giau-nhat-the-gioi-ngo-ngang-nguoi-cu-mu-150.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T09:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217311","title":"Mendy thoát án tù, kiện Man City vì không trả lương","description":"Benjamin Mendy đã đâm đơn kiện Man City vì không chịu trả lương cho anh sau khi dính scandal cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục vào 2021.c","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-bi-benjamin-mendy-thoat-an-tu-kien-vi-khong-tra-luong-2217311.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/man-city-bi-benjamin-mendy-thoat-an-tu-kien-vi-khong-tra-luong-464.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T10:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216751","title":"Ngắm nhan sắc Hoa khôi bóng chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh","description":"Với số phiếu gần như tuyệt đối, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh giành danh hiệu Hoa khôi giải bóng chuyền VĐQG 2023.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-nhan-sac-hoa-khoi-bong-chuyen-hoang-thi-kieu-trinh-2216751.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/ngam-nhan-sac-hoa-khoi-bong-chuyen-hoang-thi-kieu-trinh-141.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T07:47:50","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2216568","title":"Dàn hoa khôi bóng chuyền khoe sắc ở giải VĐQG 2023","description":"Không chỉ cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, các chân dài bóng chuyền luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp của mình tại giải VĐQG 2023.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-hoa-khoi-bong-chuyen-khoe-sac-o-giai-vdqg-2023-2216568.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/dan-hoa-khoi-bong-chuyen-khoe-sac-o-giai-vdqg-2023-386.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T11:42:39","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2215524","title":"Sao MU giữ khư khư món quà ‘không thể chạm tới’ của Ronaldo","description":"Chân sút MU, Marcus Rashford giữ khư khư món quà đặc biệt do Ronaldo tặng và quyết không cho ai đụng tới.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-mu-giu-khu-khu-mon-qua-khong-the-cham-toi-cua-ronaldo-2215524.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/sao-mu-giu-khu-khu-mon-qua-khong-the-cham-toi-cua-ronaldo-395.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T14:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214492","title":"Sir Alex và cầu thủ MU dự đám tang Sir Bobby Charlton","description":"Sir Alex, Hoàng tử Williams cùng nhiều cầu thủ, cựu danh thủ MU có mặt ở nhà thờ Manchester để dự đám tang huyền thoại Sir Bobby Charlton.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sir-alex-va-cau-thu-mu-den-du-dam-tang-sir-bobby-charlton-2214492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/sir-alex-va-cau-thu-mu-du-dam-tang-sir-bobby-charlton-1631.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T21:55:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214221","title":"Haaland ‘đuổi’ Cole Palmer láu cá nghe lén Man City hội ý đá phạt","description":"Cole Palmer láu cá tiến tới nghe lén Man City hội ý trước khi thực hiện quả phạt trực tiếp nhưng bị Haaland phát hiện… đuổi đi!","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/haaland-duoi-cole-palmer-lau-ca-nghe-len-man-city-hoi-y-da-phat-2214221.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/haaland-duoi-cole-palmer-lau-ca-nghe-len-man-city-hoi-y-da-phat-363.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T10:04:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213802","title":"Cận cảnh dàn siêu xe hơn 100 tỷ tại lễ cưới Văn Hậu và Hải My","description":"Lễ cưới của Văn Hậu - Hải My càng trở thành tâm điểm khi được dàn siêu xe có giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng \"hộ tống\".","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-dan-sieu-xe-hon-100-ty-tai-le-cuoi-van-hau-va-hai-my-2213802.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/can-canh-dan-sieu-xe-hon-100-ty-tai-le-cuoi-van-hau-va-hai-my-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T20:56:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2213709","title":"Quê nhà trầm trồ, vây kín xe hoa 50 tỉ của Văn Hậu và Hải My","description":"Hàng trăm người dân xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà - tỉnh Thái Bình) chờ đợi Văn Hậu và đoàn nhà trai đón cô dâu Doãn Hải My về dinh trên siêu xe 50 tỉ đồng.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/que-nha-tram-tro-vay-kin-xe-hoa-50-ti-cua-van-hau-va-hai-my-2213709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/que-nha-tram-tro-vay-kin-xe-hoa-50-ti-cua-van-hau-va-hai-my-902.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T19:09:08","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2213710","title":"Quang Hải và dàn sao Việt Nam dự lễ cưới Văn Hậu - Hải My","description":"Dù vắng nhiều ngôi sao do tuyển Việt Nam đang tập trung nhưng lễ cưới của Văn Hậu - Hải My vẫn có sự xuất hiện của nhiều tên tuổi làng bóng Việt như Quang Hải, Hồng Duy...","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-hai-va-dan-sao-viet-nam-du-le-cuoi-van-hau-hai-my-2213710.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/quang-hai-va-dan-sao-viet-nam-du-le-cuoi-van-hau-hai-my-889.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T19:06:53","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2213708","title":"Xúc động khoảnh khắc Văn Hậu dắt tay Hải My vào lễ đường","description":"Văn Hậu cùng Hải My có những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời khi dắt tay nhau vào lễ đường trong ngày trọng đại được tổ chức ở Thái Bình.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuc-dong-khoanh-khac-van-hau-dat-tay-hai-my-vao-le-duong-2213708.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/xuc-dong-khoanh-khac-van-hau-dat-tay-hai-my-vao-le-duong-823.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T17:48:19","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2213716","title":"Văn Hậu và Hải My tình tứ 'khóa môi' trong lễ ăn hỏi","description":"Văn Hậu và Doãn Hải My đầy hạnh phúc, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của quan viên hai họ trong lễ ăn hỏi được tổ chức tại nhà gái, trưa 11/11.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-hau-va-hai-my-tinh-tu-khoa-moi-trong-le-an-hoi-2213716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/van-hau-va-hai-my-tinh-tu-khoa-moi-trong-le-an-hoi-544.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T13:26:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2213621","title":"Văn Hậu chi cả tỉ đồng trang trí hoa tươi nhập khẩu cho đám cưới","description":"Chú rể Văn Hậu chi cả tỉ đồng trang trí hoa tươi nhập khẩu cho đám cưới với cô dâu Doãn Hải My diễn ra vào hôm nay, 11/11 tại quê nhà Thái Bình.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/rung-hoa-nhap-khau-gia-ty-dong-trong-dam-cuoi-van-hau-va-doan-hai-my-2213621.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/rung-hoa-nhap-khau-gia-ty-dong-trong-dam-cuoi-van-hau-va-doan-hai-my-202.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T09:37:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2213603","title":"Văn Hậu ngồi xế sang hơn 5 tỷ đồng đón cô dâu Doãn Hải My","description":"Chú rể Đoàn Văn Hậu ngồi trên chiếc Porsche Macan 2023 có giá hơn 5 tỷ đồng, xuất phát lên Hà Nội đón Doãn Hải My về dinh.","displayType":19,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-hau-lai-sieu-xe-hon-5-ty-dong-don-co-dau-doan-hai-my-2213603.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/van-hau-lai-sieu-xe-hon-5-ty-dong-don-co-dau-doan-hai-my-126.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T08:43:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

