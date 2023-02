Đột kích công ty luật ở TP.HCM có dấu hiệu đòi nợ thuê

Thông tin từ Bộ Công an cho hay, đang phối hợp cùng Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tiền Giang để mở rộng điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình). Hiện Công an đang giữ lấy lời khai đối với 15 người và mời làm việc với nhiều người khác để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 14/2 lực lượng phối hợp nói trên đã bất ngờ ập vào kiểm tra, khám xét đối với Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Lực lượng công an phong toả để khám xét Công ty Luật TNHH Pháp Việt ở Tân Bình. Ảnh: Linh An

Tại thời điểm này, bên trong công ty nói trên có khoảng 130 người làm việc. Công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan và mời nhiều người về làm việc.

Qua điều tra, công an xác định, Công ty Luật TNHH Pháp Việt đăng ký hoạt động khoảng 2 năm nay. Công ty này hợp tác, hoặc mua nợ xấu từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, sau đó tổ chức đội ngũ nhân viên để thực hiện các phương thức đòi nợ theo kiểu khủng bố, hăm doạ người vay.

Công an xác định, nhóm đòi nợ lấy tiền công 140 – 240 ngàn đồng/hợp đồng đòi nợ. Từ khi hoạt động đến nay, ước tính khoản tiền mà công ty Luật TNHH Pháp Việt thực hiện đòi nợ là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công an TP.HCM khám xét Công ty Luật TNHH Power Law núp bóng để đòi nợ kiểu "xã hội đen". Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” tại Tiền Giang đã trình báo công an tại địa phương này. Khi tiếp nhận trình báo và xác định tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh Tiền Giang báo cáo và phối hợp cùng Bộ Công an, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý.

Trước đó, giữa tháng 11/2022 Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 đã triệt phá một ổ nhóm đòi nợ theo hình thức “xã hội đen” núp bóng Công ty Luật TNHH Power Law (địa chỉ phường An Phú Đông, quận 12).

Công an xác định, Công ty Luật TNHH Power Law có 3 luật sư, đăng ký hành nghề luật và nhiều ngành nghề khác. Tuy nhiên, công ty này lợi dụng không gian mạng mua lại các khoản nợ xấu, nhận hợp đồng các loại nợ xấu để đòi nợ.

Nhân viên công ty này khi đòi được hợp đồng sẽ được thưởng lớn từ 25-50% giá trị hợp đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an quận 12 đã khởi tố 13 người về tội “Vu khống”.