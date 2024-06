Chiều 3/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã đột kích, kiểm tra quán A Plus, địa chỉ 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, qua đó phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán A Plus. Ảnh: CACC.

Khoảng 1h ngày 2/6, lực lượng Công an TP Hà Nội chia thành nhiều mũi, đột kích vào quán bar A Plus. Khi kiểm tra trong quán đang có 229 người gồm: 173 khách và 56 nhân viên.

Sau quá trình phân loại, lực lượng chức năng xác định có 15 đối tượng dương tính với ma túy gồm: 9 khách và 6 nhân viên, người ra còn phát hiện và thu giữ một số bình khí không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Ảnh: CACC

Bước đầu công an xác định, chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và các giấy tờ khác liên quan.

Các đối tượng dương tính với ma tuý đều khai nhận sử dụng ma tuý từ trước, sau đó, mới vào quán để nghe “nhạc mạnh” và “phê” ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội tiếp tục đấu tranh, củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.