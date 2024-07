Tăng huyết áp - “thủ phạm” hàng đầu gây đột quỵ

Tăng huyết áp được xem là yếu tố nguy cơ thường gặp nhất và quan trọng nhất đối với đột quỵ. Tăng huyết áp còn là yếu tố góp phần hàng đầu của tử vong sớm, dẫn đến khoảng 10 triệu người tử vong vào năm 2015, trong đó có 2 triệu trường hợp do đột quỵ xuất huyết não và 1,5 triệu trường hợp do đột quỵ nhồi máu não.

Theo số liệu nghiên cứu tại Mỹ trong khoảng thời gian 10 năm gần đây, cứ 3 người trưởng thành từ 25 tuổi trở lên thì có 1 người bị tăng huyết áp. Đặc biệt, cứ 6 người bị tăng huyết áp thì có 1 người không biết mình mắc bệnh.

TS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Trưởng khoa Nội thần kinh - Bệnh viện Quân đội 175 cho biết, tăng huyết áp được xem là sát thủ thầm lặng bởi không triệu chứng điển hình, nhiều trường hợp khỏe mạnh bình thường nhưng đo chỉ số huyết áp lại rất cao. Do đó, không ít người chưa chú ý kiểm soát tốt huyết áp, chủ quan với bệnh do cảm thấy khỏe mạnh, nhất là người trẻ. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ.

Theo nghiên cứu INTERSTROKE, tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân gây nên hơn 1/3 số ca đột quỵ. Đặc biệt, với những người có huyết áp cao hơn mức 160/90 mm Hg, yếu tố nguy cơ đột quỵ do tăng huyết áp góp phần chiếm đến 90,3%.

Nguy cơ đột quỵ đến từ nguyên nhân tăng huyết áp thường diễn ra một cách âm thầm. Ảnh: PhotoAC

BS.Trọng Nghĩa cho biết thêm, với đột quỵ xuất huyết não - loại có tiên lượng tử vong và tàn phế cao hơn đột quỵ nhồi máu não, tăng huyết áp gây ra hơn 60%-80% các trường hợp. Thời gian qua, các bệnh viện lớn tại TP.HCM tiếp nhận khá nhiều người to vong do đột quỵ xuất huyết não, có những trường hợp chỉ mới 20-30 tuổi. Nguyên nhân phần lớn là không biết bản thân bị tăng huyết áp hoặc chủ quan với bệnh này.

Tăng huyết áp lâu ngày làm tổn thương các động mạch khắp cơ thể, khiến mạch máu bị xơ vữa, mất tính đàn hồi. Tăng huyết áp ở mức cao làm động mạch dễ bị vỡ hoặc tắc nghẽn, từ đó gây ra đột quỵ. Đây là lý do tại sao kiểm soát huyết áp là chìa khóa quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ.

Kiểm soát huyết áp để ngăn ngừa đột quỵ bằng cách nào?

Việc kiểm soát huyết áp tốt sẽ giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ và tử vong do đột quỵ. Điều này càng quan trọng đối với các bệnh nhân lớn tuổi (trên 60 tuổi).

Trước đây, huyết áp mục tiêu cho bệnh nhân huyết áp cao được đặt ở mức dưới 140/90 mmHg. Tuy nhiên, theo các guidline hiện tại như ACC/AHA và ESH, mục tiêu huyết áp đạt được xuống duới 130mmHg sẽ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ hơn.

Tập thể dục hàng ngày cũng là một trong những phương pháp giúp điều hòa huyết áp. Ảnh: PhotoAC

Theo các chuyên gia về sức khỏe, người bị cao huyết áp nên thực hiện một số phương pháp sau đây để kiểm soát bệnh: Duy trì thuốc điều trị tăng huyết áp theo đúng chỉ định của bác sĩ; Tập thể dục thường xuyên (yoga, bơi lội, đi bộ hoặc chạy bộ); Tránh hút thuốc lá và uống nhiều bia rượu; Giảm cân nếu đang bị thừa cân, béo phì; Giảm căng thẳng; Việc thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học với các loại thực phẩm giàu kali, magie và canxi có thể giúp giảm mức huyết áp cao và ngăn ngừa những nguy cơ sức khỏe liên quan khác.

Ngoài ra, có thể xem xét bổ sung nattokinase là một loại enzyme đã được chứng minh có thể hòa tan sợi fibrin, ngăn cản sự kết tập tiểu cầu, làm giảm áp suất máu nên hỗ trợ ổn định huyết áp từ đó giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy acid béo omega-3 DHA, EPA có thể làm giảm huyết áp ở những người tăng huyết áp và những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tim mạch khác như thừa cân, tăng lipid máu…

Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy DHA, EPA có nhiều tác dụng trong việc bảo vệ hệ tim mạch như hạ huyết áp, ngăn ngừa và làm chậm quá trình hình thành các mảng bám trên thành mạch, giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim, giảm đột quỵ hay các bệnh đột tử liên quan đến những yếu tố mắc bệnh tim. Việc bổ sung DHA, EPA thường xuyên giúp người có bệnh lý động mạch vành giảm tới 15% nguy cơ tử vong, tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim, giảm tới 20% nguy cơ tử vong do bất kì nguyên nhân nào và giảm 45% nguy cơ đột tử do nhồi máu cơ tim khi so với những người không dùng DHA, EPA.

TPBVSK NattoEnzym DHA EPA với bộ 3 thành phần nattokinase, DHA, EPA hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do cục máu đông. Ảnh: Dược Hậu Giang

Tại Việt Nam, TPBVSK NattoEnzym DHA EPA với bộ 3 thành phần nattokinase, DHA, EPA hỗ trợ giảm nguy cơ tắc mạch, đột quỵ do huyết khối đã được ra đời sau 2 năm nghiên cứu và phát triển.

Ông Huỳnh Minh Trường - Giám đốc nhãn hàng NattoEnzym DHA EPA cho biết, sự ra đời của TPBVSK NattoEnzym DHA EPA đánh dấu bước tiến mới trên hành trình 50 năm chăm sóc sức khỏe người dân của Dược Hậu Giang.

Với liều dùng 2 viên mỗi ngày (sáng - tối), TPBVSK NattoEnzym DHA EPA cung cấp đủ 2000 FU nattokinse - hàm lượng chuẩn giúp ngừa nguy cơ đột quỵ theo khuyến nghị của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Trong mỗi viên chứa 100mg dầu cá dạng bột chứa DHA và EPA tốt cho não bộ, sức khoẻ thần kinh.

TPBVSK NattoEnzym, NattoEnzym 1000 và NattoEnzym DHA, EPA - Hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do cục máu đông. NattoEnzym, NattoEnzym 1000 và NattoEnzym DHA, EPA có dấu mộc JNKA trên bao bì - chứng minh cho chất lượng sản phẩm đã được công nhận bởi Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản. Sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3891433 GPQC: 345/2024/XNQC-ATTP Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Ngọc Diệp