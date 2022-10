Dự án của FLC nằm trên giấy, tỉnh Quảng Trị lên phương án thu hồi

Ngày 2/10 Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức lễ động thổ phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn. Đây là lần đầu tiên thương hiệu phát triển BĐS nổi tiếng quốc tế YOO Inspired by Starck có mặt tại Việt Nam.