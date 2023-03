Nhiều khách hàng mua nhà tại dự án DLC – Complex Nguyễn Tuân (Harmony Square) ở đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang rất lo lắng trước việc dự án chậm tiến độ, liên tục khất thời hạn bàn giao nhà và chưa biết khi nào dự án hoàn thành.

Dự án Harmony Square do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần VERACITY là nhà phát triển dự án.

Phản ánh tới PV VietNamNet, bà Trà My, một khách hàng mua căn hộ tại dự án, cho biết, bà cùng nhiều khách hàng khác đang rất lo lắng khi dự án chậm tiến độ bàn giao hơn một năm nay.

Theo bà My, bà bỏ ra số tiền hơn 2,7 tỷ đồng mua một căn hộ tại dự án để mong sớm có chốn an cư. Hợp đồng mua bán ghi thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào ngày 31/12/2021.

“Chủ đầu tư với lý do dịch bệnh nên xin lùi thời hạn bàn giao nhà, bản thân khách hàng cũng rất thông cảm, đồng hành cùng chủ đầu tư và đồng ý thời hạn bàn giao lùi sang tháng 3/2022. Tuy nhiên, đến tháng 3/2022, chủ đầu tư đơn phương lại gửi tiếp lịch lùi thời gian bàn giao đến tháng 9/2022 mà không có lý do gì. Sau đó, liên tiếp gửi thêm thông báo lùi bàn giao đến tháng 3/2023. Lần gần đây nhất, chủ đầu tư lại thông báo sẽ giao nhà vào quý II/2023… khiến hàng rất bức xúc”, bà My nói.

Theo bà My, một cuộc họp duy nhất chủ đầu tư tổ chức với 30 khách hàng tham dự vào tháng 10/2022 để làm rõ tiến độ và khách hàng yêu cầu được cử đại diện giám sát tiến độ 1 tháng lên dự án 1 lần. Tuy nhiên, đại diện khách hàng cũng mới chỉ được lên 1 lần duy nhất. Thời điểm theo tiến độ trong bảng thi công của chủ đầu tư gửi đều bị trượt hết.

“Hiện dự án mới hoàn thiện phần thô thì rất khó nhận được nhà vào tháng 6/2023, vì thế chúng tôi nhiều lần yêu cầu tổ chức một cuộc đối thoại giữa chủ đầu tư với khách hàng để làm rõ về tiến độ dự án nhưng vẫn chưa được”, bà My phản ánh.

Cũng bỏ ra hơn 3,5 tỷ đồng để mua căn hộ tại dự án Harmony Square, bà Vân Anh rất sốt ruột khi đã nộp vào dự án đến 95% giá trị căn hộ.

Bà cho biết, do bà mua căn hộ muộn hơn các khách hàng khác, tháng 3/2022 bà mới ký hợp đồng mua bán nên tiến độ đóng giữa các đợt gần nhau, hơn nữa nếu đóng đến 95% giá trị căn hộ sẽ được chiết khấu thêm 2% nên bà đã đồng ý.

“Tôi đã đóng đến 95% giá trị căn hộ nhưng chủ đầu tư mặc định gửi email thông báo lùi thời hạn bàn giao vào tháng 6/2023 và không gặp gỡ khách hàng. Khi tôi không đồng ý thời hạn bàn giao này và lên văn phòng để hỏi về thủ tục thanh lý hợp đồng nhưng họ né tránh, không tiếp. Còn công trường hiện rất ít công nhân làm việc thì không biết đến bao giờ dự án hoàn thiện”, bà Vân Anh phản ánh.

Vừa vay ngân hàng để mua nhà tại Harmony Square, vừa đang phải đi thuê nhà ở, mong ngóng từng ngày được nhận nhà, bà Ngọc Anh, một khách hàng khác cũng đang rất lo lắng trước tiến độ xây dựng của dự án.

Bà Ngọc Anh cho biết, bà mua căn hộ diện tích hơn 76m2, trị giá gần 3,5 tỷ đồng. Hiện đã đóng 70% giá trị căn hộ, trong đó số tiền tích cóp có được hơn 1 tỷ đồng, phải vay ngân hàng 1,4 tỷ đồng và được ân hạn lãi suất trong vòng 1 năm.

Những tưởng sẽ được nhận nhà đúng tiến độ cam kết lúc mua, số tiền phải đi thuê nhà hàng tháng sẽ đập sang số tiền phải trả lãi và gốc tại ngân hàng sẽ đỡ vất vả hơn. Thế nhưng, dự án chậm tiến độ, chủ đầu tư liên tục thông báo lùi thời hạn bàn giao và đến nay không biết khi nào nhận được nhà, bà Ngọc Anh lo lắng trước số tiền gần 20 triệu đồng phải trả cho ngân hàng mỗi tháng bắt đầu từ tháng 3 này, cộng với tiền thuê nhà hàng tháng khiến vỡ hết kế hoạch tài chính của hai vợ chồng.

Lần cam kết mới nhất, chủ đầu tư hứa bàn giao nhà vào quý 2/2023 nhưng với tiến độ thực tế tại dự án như hiện nay, khách hàng lo lắng dự án chưa thể hoàn thành.

Trước việc dự án chậm tiến độ hơn một năm, trả lời PV.VietNamNet, đại diện chủ đầu tư cho biết, không riêng doanh nghiệp mà nhiều chủ đầu tư khác trong nước trong hai năm qua đều gặp phải những khó khăn do bối cảnh dịch bệnh cũng như biến động về giá nguyên vật liệu xây dựng.

"Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết những vướng mắc tồn đọng và đẩy mạnh công tác thi công để đảm bảo thực hiện theo những cam kết với khách hàng. Chúng tôi cần thời gian để triển khai các hạng mục công việc cần thiết và mong muốn nhận được sự ủng hộ của đại bộ phận khách hàng trước, nhằm tránh những phát sinh không đáng có trong quá trình triển khai thực hiện”, đại diện chủ đầu tư thông tin.