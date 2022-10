Dự án hồ chứa nước hơn 4.400 tỷ đồng 14 năm vẫn chưa hẹn ngày về đích

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa là dự án thủy lợi nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư, được Bộ NN&PTNT phê duyệt dự án đầu tư năm 2009. Dự án khởi công, triển khai xây dựng từ năm 2010. Đến năm 2011, do khó khăn về nguồn vốn, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 1792/CT/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án thuộc diện giãn tiến độ, nên giai đoạn 2012-2016 chỉ bố trí vốn đầu tư đến điểm dừng kỹ thuật, còn lại chuyển tiếp sang giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2016 dự án không thể phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư do không có cơ sở thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Đầu tư công năm 2014.