Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Long An bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi xuất hiện nhiều thông tin quảng bá về Khu đô thị LA Home, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức.

Theo các công ty môi giới, dự án này do Công ty CP Prodezi Long An (Công ty Prodezi Long An) làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt. Dự án có tổng quy mô 101,4ha, cung ứng 3.750 sản phẩm với đa dạng loại hình từ shophouse, nhà phố liền kề đến biệt thự.

Dự án Khu dân cư Lương Hoà được quảng bá với tên Khu đô thị LA Home. Ảnh: A.H.

Phân khu đầu tiên tại Khu đô thị LA Home đã được giới thiệu ra thị trường. Giá bán tại đây dao động từ 2,99-5,55 tỷ đồng/căn, tuỳ vị trí và diện tích. Nhiều công ty môi giới bất động sản, trong đó có không ít doanh nghiệp tại TPHCM, đã công bố hình thức nhận giữ chỗ 30 triệu đồng đối với mỗi khách hàng có nhu cầu mua.

Tìm hiểu của VietNamNet, dự án Khu đô thị LA Home đang được quảng bá trên thị trường chính là Khu dân cư Lương Hoà. Dự án này được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2018 với mục tiêu là đầu tư xây dựng khu dân cư - tái định cư.

Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2024, UBND tỉnh Long An đã 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong thời gian này, Công ty Prodezi Long An đã được giao đất và thuê đất đợt 1 với tổng diện tích 90,1ha. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính đất đai, cơ quan chức năng đã cấp 185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất ở thuộc dự án.

Về thủ tục xây dựng, tháng 10/2023, UBND huyện Bến Lức đã cấp giấy phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Lương Hoà. Đến tháng 1/2024, dự án được khởi công. Tiếp đó, tháng 3 vừa qua, Công ty Prodezi Long An tiếp tục được cấp phép xây dựng trung tâm thể dục thể thao tại dự án.

Trả lời báo chí mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn huyện Bến Lức không có dự án nào có tên “Khu đô thị LA Home”. Tuy nhiên, tại xã Lương Hoà, huyện Bến Lức có dự án Khu dân cư Lương Hoà do Công ty Prodezi Long An làm chủ đầu tư.

Theo Sở này, hiện nay, Công ty Prodezi Long An chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án nên chưa có văn bản đề nghị nghiệm thu hoàn thành theo quy định. Do đó, dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Về một số thông tin quảng cáo về dự án, báo cáo với Sở Xây dựng, Công ty Prodezi Long An xác nhận có lập trang thông tin dự án với mục đích giới thiệu ra thị trường nhưng không rao bán, không huy động vốn, không ký hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển nhượng với bất kỳ khách hàng nào.

Theo công ty này, việc các công ty môi giới bất động đang truyền thông, giới thiệu dự án và thu phí tư vấn của khách hàng là giao dịch dân sự giữa hai bên, không liên quan đến chủ đầu tư.

Sở khẳng định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Lương Hoà phải tuân thủ quy định của pháp luật. Do vậy, cơ quan này đã đề nghị UBND huyện Bến Lức tiếp tục theo dõi tình hình đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án; tăng cường kiểm tra các dự án khác tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.