Ngày 29/12, trao đổi với VietNamNet đại diện sân bay Nội Bài cho biết, lượng hành khách đã tăng dần từ dịp Giáng sinh và dự kiến tăng cao so với ngày thường trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Theo tính toán, ngày cao điểm nhất có khoảng 530 lượt chuyến bay trong đó có 276 chuyến bay quốc nội và 254 chuyến bay quốc tế. Tương ứng với 85,6 ngàn lượt hành khách trong đó có 52,3 ngàn lượt khách nội địa và 33,3 ngàn lượt khách quốc tế (tăng khoảng 12% so với ngày thường).

“Tính tổng thể cả quốc tế và nội địa, mức tăng này tuy chưa vượt quá đợt cao điểm hè 2023 (693 lượt chuyến bay, 109 ngàn lượt khách/ngày cao điểm) song ghi nhận tăng 12 - 15% so với Tết Dương lịch 2023”, đại diện sân bay Nội Bài cho hay.

Mặc dù theo dự báo, sản lượng vận chuyển dịp Tết Dương lịch không vượt quá cao điểm hè, song sân bay Nội Bài đã chủ động tính toán các phương án phục vụ.

Theo đó, sân bay này đã phối hợp với các hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời kế hoạch bay (sản lượng bay, khung giờ cao điểm…để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ tàu bay, phân quầy thủ tục, bố trí sắp xếp cửa ra tàu bay, phân bổ băng tải hành lý đến...

Sân bay Nội Bài lên phương án phục vụ hành khách dịp cao điểm Tết 2024

Để hành trình thuận lợi, đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo:

hành khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế);

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển;

Làm thủ tục web check in, kiosk check in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quầy thủ tục (lưu ý khách đoàn cách tách riêng mỗi khách một thẻ trên thiết bị điện tử để kiểm tra an ninh nhanh chóng);

Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh.

“Khi máy bay hạ cánh, hành khách cần di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên hãng hàng không và nhân viên phục vụ mặt đất để theo đúng luồng tuyến vào nhà ga, nhận đúng, nhận đủ hành lý của mình. Tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi tàu bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm An ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không. Hợp tác và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ”, đại diện sân bay Nội Bài lưu ý.