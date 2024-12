Không khí lạnh cuối cùng cũng chịu nhường bước, những tia nắng ấm áp đang dần trở lại miền Bắc. Dự báo thời tiết ngày 16/12 có những chuyển biến tích cực, xua tan giá lạnh những ngày qua. Miền Bắc trời sẽ có nắng. Tuy nhiên, đêm vẫn có mưa nhỏ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày 16 (từ 18-20 độ) tăng nhẹ so với ngày 15 (phổ biến chỉ từ 15-17 độ).

Khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất khoảng 20 độ, trong khi ngày 15 nhiệt độ cao nhất là 17. Trong tuần tới, nhiệt độ ở Hà Nội duy trì 14-23 độ. Điểm cao trên 1.500m so với mực nước như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới nhiệt độ 6-11 độ.

Thời tiết miền Bắc ấm lên. Ảnh: Thạch Thảo

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời vẫn còn rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Mưa giảm dần, chỉ còn lác đác vài nơi ở phía Bắc, phía Nam có mưa rào rải rác.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, từ 27-30 độ ở Nam Bộ và 25-28 độ ở Tây Nguyên.

Dự báo thời tiết 16/12/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Thủ đô đón ngày mới với tiết trời rét. Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ; cao nhất 17-20 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Các tỉnh Đông Bắc Bộ rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ; cao nhất 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có sự phân hóa về thời tiết. Phía Bắc trời rét, có mưa vài nơi, Thanh Hóa, Nghệ An trưa chiều trời nắng; phía Nam (Quảng Bình-Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ, phía Nam 16-19 độ; cao nhất phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa. Đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ; cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 25-27 độ. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Tây Nguyên có nhiều mây, mưa rào và dông. Riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 25-28 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.