Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết hôm nay (24/7), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ đêm nay, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 25/7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn, đường ngập, nhiều ô tô bị chết máy ở đường gom Đại lộ Thăng Long vào ngày 23/7. Ảnh: Tiến Dũng

Chiều và đêm nay, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ tối nay, mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội sẽ lên dần và đạt mức 6,10m, dưới báo động (BĐ) 1 vào sáng ngày 25/7. Sau đó, mực nước tại trạm Hà Nội sẽ phụ thuộc vào lũ thượng nguồn và vận hành xả của các hồ chứa thủy điện.

Trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh

Bình và cửa sông ven biển có khả năng lên mức BĐ2.

Đỉnh lũ trên các sông tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ và thượng lưu sông Thái Bình lên mức BĐ1-BĐ2. Đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Dự báo thời tiết 24/7/2024 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Các nơi khác: Đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có giông, mưa to cục bộ. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có giông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.