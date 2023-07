Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối qua, vùng áp thấp ở khu vực biển phía Đông Philippines đã có dấu hiệu phát triển thêm.

Dự báo hôm nay (14/7) vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đêm nay rạng sáng ngày mai có khả năng đi vào khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, sau đó có thể mạnh thêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo số liệu hiện tại thì xác suất 70% di chuyển lên phía bắc và vào đất liền Nam Trung Quốc, xác suất 30% di chuyển hướng về vịnh Bắc Bộ.

Trước đó, theo cơ quan khí tượng, dự báo có khoảng 2-3 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8, trong đó khoảng 15-20/7, khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông, nên đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân.

Về thời tiết trên đất liền, từ chiều tối nay đến sáng 15/7, ở vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 40-70mm, có nơi trên 150mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và giông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều và tối còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.