Đủ chiêu trò ‘hô biến’ biển số ô tô để né phạt nguội

“Hô biến” biển kiểm soát bằng băng dính đen

Nếu như trước đây nhiều tài xế sử dụng khẩu trang, băng dính… che một phần biển kiểm soát ô tô để né camera giám sát thì nay các tài xế lại "tung chiêu" sửa chữ, số trong biển.

Chữ E được “hô biến” thành F và ngược lại, bằng cách che hoặc vẽ thêm nét. Nhiều số như 0 được sửa thành 8, 5 - 6, 3 - 8 cũng bị sửa bằng cách tương tự. Nhiều số khó sửa như 1 thành 4, 3 thành 5 cũng bị tẩy xóa.

Ô tô sửa biển số đi trên đường Nguyễn Trãi (Ảnh: T.N.Q)

Số 0 được sửa thành 8, số 1 thành 4 (Ảnh: L.M.Đ)

Các biển số này nếu nhìn bằng mắt thường đã khó nhận biết thì hệ thống camera giám sát gần như bị vô hiệu hóa. Nhiều người đã bị phạt nguội oan do các chiêu trò sửa biển số.

Anh Giang Huy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, vào cuối tháng 5 vừa qua, anh Huy bất ngờ khi nhận được giấy thông báo phạt nguội. Càng bất ngờ hơn khi địa điểm phạt nguội lại trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

“Sau khi nhận được giấy thông báo phạt nguội tôi đã lên cơ quan Công an để xem hình ảnh vi phạm. Bất ngờ tôi thấy một chiếc ô tô trùng biển kiểm soát nhưng khác nhãn hiệu xe tôi đang đi. Khi cán bộ Công an phóng to ảnh lên thì phát hiện họ đã sửa số 3 – 8 trong biển kiểm soát”, anh Huy kể lại.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), hành vi che, sửa biển kiểm soát là "gian dối có chủ đích, không những ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà có thể còn liên quan đến các yếu tố về an ninh trật tự".

Mức phạt hành vi che biển số tăng 6 lần

Theo Nghị định 123/2021/NĐ - CP có hiệu lực từ 1/1/2022 thì mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Trước đó, căn cứ Nghị định 100/2019/ NĐ - CP, hành vi che lấp một phần hoặc toàn bộ biển số ô tô (kể cả rơ moóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo theo) sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Như vậy, mức phạt cho hành vi che biển số được nâng lên tới 6 lần.

Xe ô tô sửa biển số lưu thông trên đường Tây Sơn (Ảnh: MXH)

Đại diện Cục CSGT cho biết, trước đây không có quy định rõ và mức xử phạt thấp, dẫn đến việc một số chủ phương tiện đối phó bằng cách che, dán biển số làm sai lệch, thậm chí thay biển số khác trùng với biển số của phương tiện khác làm cho việc xác minh, xử lý gặp khó. Đặc biệt, việc xử lý qua hệ thống camera giám sát gặp khó khăn.

Để phát huy hiệu quả của hệ thống giám sát và nâng cao ý thức của người dân, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường xử lý hành vi che biển số.

Việc phát hiện, xử lý hành vi này được thực hiện thông qua việc tuần tra, kiểm soát trên đường và cả qua kênh phản ánh từ người dân.