Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ ra sao?

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho hay có thể điểm chuẩn năm nay cũng tương đương với năm ngoái, một số ngành thì dự kiến sẽ cao hơn.

Điểm những ngành năm ngoái khá cao thì năm nay có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm. Cụ thể, ông Sơn dự báo điểm chuẩn ngành Ngôn Ngữ Anh có thể tăng lên mức 23 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc tăng lên mức 21 điểm.

Những ngành điểm cao hơn như ngành Công nghệ thực phẩm, Marketing khoảng 24 điểm là có thể trúng tuyển.

Còn những khác như điện tử, chế tạo máy, công nghệ may dự kiến điểm trúng tuyển bằng năm ngoái, tức khoảng 16 - 18 điểm.

Với các ngành như Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,.... , ông Sơn đoán điểm chuẩn tăng từ 0,5 - 1 điểm, tức là dự đoán điểm trúng tuyển ở mức 22 - 25 điểm. Ông Sơn cho hay, năm nay trường lấy 4.200 chỉ tiêu cho 32 ngành nghề. Trong đó 2.100 chỉ tiêu để cho các thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Hiện thí sinh còn thời gian đăng ký xét tuyển đến 17h00 ngày 20/8.

Ông Sơn khuyên cách thức đăng ký đầu tiên là thí sinh chọn các nguyện vọng mà mình mong muốn và phù hợp với năng lực nhất nên xếp ở mức ưu tiên cao. Sau đó lần lượt đến các nguyện vọng có ưu tiên thấp hơn. Đăng ký như vậy có thể nhiều nguyện vọng nhưng chắc chắn là đậu vào trường mà mình mong muốn.

Ông Sơn cũng khuyên thí sinh cũng nên lựa chọn khoảng cách nguyện vọng cùng nhóm ngành, đừng đăng ký quá nhiều. Nên đăng ký theo nguyên tắc nguyện vọng 1,2 là những ngành ở những trường yêu thích nhất và có điểm chuẩn năm 2021 cao hơn điểm thi của mình khoảng chừng 1 - 2 điểm. Sau đó là đến những ngành ở những trường mà mình yêu thích và có điểm chuẩn năm 2021 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của mình và cuối cùng là đến những ngành ở những trường có điểm chuẩn năm 2021 thấp hơn điểm thi tốt nghiệp THPT của mình.

Đối với điểm chuẩn đại học nói chung, theo ông Sơn nhiều tổ hợp xét tuyển không có biến động quá lớn về điểm trúng tuyến so với năm 2021. Lý do là mức phân hóa của đề thi năm nay ổn định cơ bản như 2021. Tổ hợp đạt điểm tối đa 3 môn đạt 30 điểm cũng giảm đi rõ rệt. Những tổ hợp có số lượng điểm nằm trong khoảng 19 - 25 điểm sẽ không có biến động lớn, các tổ hợp có Ngoại ngữ sẽ giảm rõ rệt; có môn Lịch sử sẽ tăng rất rõ rệt.

Phần lớn phổ điểm đủ để xét tuyển sẽ nằm trong khoảng 19 - 25 do vậy với các ngành có nhu cầu xã hội cao, điểm vẫn rất cao nhưng khó xảy ra hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại học như năm 2021. Tổ hợp có môn Lý, Hóa, Địa lý, Lịch sử đều có sự tăng nhẹ, khoảng 0,5 điểm, nhưng không quá nhiều.

Tuy nhiên năm nay theo ông Sơn phần mềm thống nhất trên toàn quốc, để an toàn, để tuyển đủ số lượng, có thể nhiều trường sẽ lấy tăng hơn nhiều so với chỉ tiêu và từ đó lại dẫn đến không có sự chênh quá lớn về điểm sàn để xét tuyển so với năm trước.

Do vậy, nếu điểm chuẩn có tăng thì chỉ tăng thêm khoảng 0,5 - 1 điểm cho những trường đại học đã có thương hiệu hay những ngành nghề hot như logistics, truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, .....

