Đã lên kế hoạch từ khá lâu mới có thể sắp xếp thời gian để cùng nhau đi du lịch, 12 thành viên trong đại gia đình nhà chị Lê Thị Quỳnh Trang (30 tuổi, đến từ Điện Biên) chọn điểm đến là đảo Cô Tô ( Quảng Ninh). Tuy nhiên sát ngày khởi hành thì có thông tin bão số 1 sẽ đổ bộ vào đúng thời điểm chuyến đi.

“Khi biết thông tin bão, gia đình mình vẫn quyết định sẽ đi. Do bọn mình sống trên vùng núi, nên cũng muốn thử trải nghiệm một lần xem bão biển sẽ như thế nào. Buổi chiều ngày 17 khi ra đến bến tàu thì bọn mình có nhận thông tin, có thể chuyến tàu đi ra sẽ bị huỷ. Tuy nhiên rất may là cuối cùng tàu vẫn chạy nốt chuyến cuối cùng. Chuyến đó chỉ có 20 người ra, trong đó đoàn nhà mình đã là 12 người. Còn chuyến về thì vừa chở hơn 300 khách “chạy bão”. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy chúng mình đi ra đảo, và còn hỏi “không sợ chết à?”. Lúc đó mình chỉ nghĩ, người dân trên đảo vẫn sống được bao năm thì bọn mình cũng sẽ sống được thôi.”, chị Quỳnh Trang chia sẻ.

Đoàn nhà chị Trang đến Cô Tô vào chiều 17/7 trong chuyến tàu cuối cùng. Ảnh: Quỳnh Trang

Với tâm thế “vui vẻ đón bão”, mưa chơi theo kiểu mưa, gia đình nhà chị Trang đã chuẩn bị đầy đủ các trò chơi, đồ ăn…để giết thời gian. Chị Trang cũng được chủ homestay nơi gia đình cư trú hỗ trợ, trấn an… nên cũng không lo lắng khi bão về.

Đến sáng ngày 18/7, bão bắt đầu đổ bộ gây mưa, biển động. Tuy nhiên cơn bão này không quá mạnh nên chỉ gây mưa rải rác trong ngày. Chị Trang cho biết: “Có lẽ là cơn bão đã suy yếu nên mình cảm nhận là mưa còn không to bằng trên Điện Biên quê mình. Trên mình mưa to còn sạt lở nguy hiểm hơn như này rất nhiều. Cũng may vì thế mà đến chiều trời đã tạnh ráo và quang đãng hơn, đoàn nhà mình thậm chí còn đi dạo được trên bãi biển và chơi một lúc. “

Đại gia đình chơi đùa trên bãi biển. Ảnh: Quỳnh Trang

Theo chị Phạm Văn Biển (Homestay Cô Tô Sam Sam), thời điểm bão đổ bộ vẫn còn khá nhiều du khách quyết định ở lại đảo Cô Tô đón bão. Các homestay đều khuyến cáo khách khi bão đến cần ở trong nhà, không ra ngoài để đảm bảo an toàn và đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, lương thực cần thiết cho du khách. “Rất may là cơn bão này yếu nên không gây ảnh hưởng, thiệt hại gì. Chúng tôi dự kiến ngày 19 là trời yên biển lặng trở lại, thời tiết sẽ rất đẹp để du khách tiếp tục vui chơi, khám phá.”

Ảnh: Quỳnh Trang

Đoàn gia đình nhà chị Quỳnh Trang dự kiến sẽ ở lại đảo đến ngày 21/7, hoặc khi có tàu hoạt động trở lại. Dù cơn bão không mạnh như chị tưởng tượng, nhưng cũng tạo nên kỷ niệm đáng nhớ với cả gia đình. “Với gia đình mình khi được đi cùng nhau thế này đã là rất vui, nên dù mưa hay nắng thì cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của mọi người, tất cả mọi khoảnh khắc đều được chúng mình tận hưởng và trân trọng.”, chị Trang chia sẻ.

Theo thông tin từ phòng thông tin đảo Cô Tô, trong đợt bão số 1 có tổng cộng hơn 8000 khách về đất liền, khách lưu trú trên đảo muốn trải nghiệm bão là 340 khách.