Theo hãng tin Reuters, các khu vực phía bắc và đông bắc Trung Quốc đã trải qua đợt lạnh kỷ lục. Một số vùng đông bắc nước này ghi nhận nhiệt độ thấp tới -40 độ C do không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống. Bắc Kinh cũng đang chịu đợt rét dài kỷ lục trong 7 thập kỷ khi ghi nhận khoảng thời gian có mức nhiệt dưới 0 độ C dài nhất từ năm 1951. Mức nhiệt thấp liên tiếp được ghi nhận tại trạm quan sát thời tiết Nanjiao.

Tuy nhiên, bất chấp thời tiết lạnh giá, nhiều du khách vẫn 'xúng xính' diện các trang phục cổ trang đổ xô đến Tử Cấm Thành hay Bảo tàng Cố Cung Quốc gia (Palace Museum) ở Bắc Kinh để chụp ảnh, tham quan.

Các du khách trẻ không ngại 'thả dáng' và hóa thân thành những 'cách cách, nương nương' ngày xưa.

Tử Cấm Thành Trung Quốc (Cố Cung) được coi là một khu phức hợp cung điện, đặt tại Đông Thành thuộc Bắc Kinh Trung Quốc. Công trình có diện tích trên 720.000 mét vuông, xây dựng năm 1406 đến năm 1420. Bao bọc quanh Tử Cấm Thành là đền hoàng gia và nhiều khu vườn rộng lớn. Phía bên trong có Công viên Trung Sơn rộng trên 50 mẫu, Công viên Cảnh Sơn rộng gần 58 mẫu, công viên Bắc Hải rộng 171 mẫu. Bảo tàng Cố cung nằm trong Tử Cấm Thành. Các bộ sưu tập nghệ thuật của bảo tàng gồm các đồ vật có từ triều đại nhà Minh, Thanh. Bộ sưu tập cũng được mở rộng trong thế kỷ 20 với những vụ mua lại mới, chuyển từ các bảo tàng khác và những khám phá khảo cổ mới.

Tử Cấm Thành nổi bật dưới nền tuyết trắng với mái ngói, tường và cột sơn đỏ. Nhiều gia đình cũng cho trẻ nhỏ đến Cố cung nghịch tuyết.

Tổng hợp