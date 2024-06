Sau 2 ngày “mất tích”, du khách Kyucheol (48 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã được gia đình đến trụ sở Công an xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) đón về lại phố cổ Hội An để tiếp tục chuyến tham quan.

Theo gia đình của nam du khách, anh Kyucheol có dấu hiệu trầm cảm nên đi đâu cũng phải có người đi cùng.

Trước đó, ngày 22/6, anh Kyucheol cùng mẹ và em gái có chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An khá vui vẻ. Chiều 24/6, anh thuê xe máy đi dạo quanh Hội An, không may lạc đường hơn 100km đến khu vực miền núi phía bắc của Quảng Nam.

Trao đổi với PV. VietNamNet, Thượng úy Trần Quốc Hoàn, người trực tiếp hỗ trợ nam du khách gặp nạn cho biết, sáng 26/6, Công an xã Trà Tân phát hiện một du khách nước ngoài đi lạc đến địa bàn.

Khi Thượng úy Hoàn chủ động tiếp cận thì người này trả lời bằng tiếng Hàn Quốc, không có điện thoại hay giấy tờ tùy thân. Qua sử dụng công cụ dịch của Google, chỉ xác minh được tên của người này là Kyucheol.

Chiếc móc khóa giúp tìm được người thân của du khách Hàn Quốc. Ảnh: CACC

“Thời điểm này, nam du khách khá mệt mỏi và tinh thần hoảng loạn khiến việc xác minh lý lịch gặp nhiều khó khăn.

Rất may, sau khi được đưa về trụ sở để nghỉ ngơi và được trấn an, du khách này đã đưa ra chiếc móc khóa có ghi biển số xe máy nên chúng tôi đã nhờ Đội CSGT Công an huyện Bắc Trà My hỗ trợ.

Sau khi xác minh được chủ xe, có được số điện thoại của người cho thuê xe, chúng tôi lập tức liên hệ với khách sạn, nơi anh Kyucheol lưu trú, để báo cho mẹ và em gái của anh ấy đến đón về", Thượng úy Hoàn kể.

Mẹ và em gái đến trụ sở Công an xã Trà Tân để đón anh Kyucheol về lại Hội An. Ảnh: CACC

Thượng úy Hoàn cho biết thêm, tối hôm trước, khi đi lạc đến địa phương này thì xe máy hết xăng nên anh Kyucheol bỏ xe lại ven đường, rồi đi bộ và nằm ngủ tại cầu Nước Oa. Thời điểm này, vị khách này không mang theo tiền.

Đến sáng 26/6, người dân phát hiện anh Kyucheol trong tình trạng đói bụng, sức khỏe suy giảm nên đã hỗ trợ thức ăn, nước uống và động viên tinh thần vị khách lạ. Khi công an tìm được chiếc xe máy hết xăng của anh Kyucheol đang đỗ bên đường, bà con nơi đây còn nhiệt tình đi mua xăng giúp.

Anh Kyucheol được người dân xã Trà Tân cho ăn uống sau khi bị lạc đường hơn 100km. Ảnh: CACC

Vui mừng tìm được anh trai sau 2 ngày thất lạc, chị Lim Ji Hee đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ cảm kích trước sự tận tình của lực lượng công an và người dân xã Trà Tân.