Ngày 24/10, đọc tin tức 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn tử vong khi tham quan tại Khu du lịch Làng Cù Lần (Lạc Dương, Lâm Đồng) bằng xe UAZ (U-Oát), chị Nguyễn Thị Thu (31 tuổi, TP.HCM) không khỏi bàng hoàng. Chỉ 10 ngày trước đó, chị Thu cùng bạn bè cũng tham gia trải nghiệm này.

"Mình tham gia tour trải nghiệm xe jeep tham quan làng Cù Lần vào ngày 13/10. Đối với mình đây là hoạt động cực kỳ thú vị, độc đáo, cho du khách hòa mình cùng thiên nhiên. Trong chuyến đi, mình thấy địa hình nơi đây không quá hiểm trở, con suối khá nông, lái xe thông thuộc địa hình nhưng vẫn mang tới cảm giác hào hứng, mới mẻ. Sản phẩm du lịch này đúng là có sức hút với du khách trong nước lẫn quốc tế", nữ du khách nhận xét.

Chị Thu vừa trải nghiệm tour xe jeep tại làng Cù Lần ngày 13/10 (Ảnh: NVCC)

Anh Huỳnh Minh Hoàng (TP.HCM) cùng vợ và hai con trải nghiệm tour xe jeep làng Cù Lần vào tháng 8/2020. Nam du khách cũng cho rằng, đây là "sản phẩm du lịch thú vị". Anh từng trải nghiệm nhiều hoạt động mang tính mạo hiểm tại Paris, California... cũng như nhiều điểm đến trong nước, nhưng đi xe jeep lội nước, băng suối ở Cù Lần tạo sự hào hứng, thích thú và đáng nhớ nhất.

"Điểm thú vị của hoạt động này là sự gắn bó, hòa mình vào thiên nhiên. Từ lúc bước lên xe tới khi xuống xe, gia đình tôi liên tiếp òa lên thích thú. Khi qua suối, nước bắn lên tung tóe, mát lạnh. Cảm giác như tôi nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy mùi của đất, nước, rừng. Ở Đà Lạt nói chung và Lâm Đồng nói riêng không dễ tìm thấy những trải nghiệm độc đáo thế này", anh Hoàng cho hay.

Hình ảnh gia đình anh Hoàng ghi lại trong chuyến trải nghiệm hồi tháng 8/2020 (Ảnh: NVCC)

Chị Minh Hương (Vũng Tàu) du lịch Đà Lạt ngay thời điểm vụ tại nạn thương tâm xảy ra. Chị bàng hoàng khi vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm Đà Lạt đang có thời tiết đẹp, ôn hòa. Chị Hương cũng từng trải nghiệm tour xe jeep này vào năm 2015. "Đúng như tên dòng suối là suối Cạn, mực nước thấp, trong vắt, dòng chảy hiền hòa. Mình đứng trên xe, khi tài xế tăng tốc thì nước bắn lên hai bên thành xe, cảm giác như rẽ sóng, rất thích. Với mình, tour trải nghiệm này là điểm thu hút nhất khu du lịch làng Cù Lần", vị khách nhận xét.

Khu du lịch Làng Cù Lần mở cửa từ năm 2011. Tới đây du khách có thể trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, cắm trại giữa rừng, cưỡi ngựa, bắn cung, câu cá, trải nghiệm văn hóa bản địa...

Hiện nay, tour xe jeep tại làng Cù Lần có giá 150.000 đồng/khách/lượt, mỗi xe chở tối thiểu bốn người. Du khách sẽ được ngồi trên xe jeep băng rừng, vượt suối và vượt những địa hình khá hiểm trở. Đây là trải nghiệm thu hút rất đông du khách tham gia.

Cung đường khá hiểm trở trong tour xe jeep tại làng Cù Lần được nhiều khách ưa thích (Ảnh: Khu du lịch)

Tuy nhiên, cũng có một số du khách cho biết, họ từng gặp sự cố khi tham gia tour xe jeep tại làng Cù Lần. Năm 2015, chị T., một du khách từ Đà Nẵng cùng gia đình tới đây vui chơi. Ngày hôm đó, trời mưa rất to nhưng đơn vị tổ chức thông báo xe vẫn chạy bình thường. Khi đi được nửa đường, dòng nước lớn ập đến khiến chiếc xe chao đảo. Tuy nhiên, lái xe vẫn kiểm soát được. Theo chị T., sau đó, nước dâng cao hơn khiến chiếc xe bị nghiêng. Chị kịp thời chui được ra khỏi xe trước khi nước ngập quá nửa.

Anh Hoàng cho biết, trước khi tham gia tour, anh đã đọc thông tin và tìm hiểu tuyến đường xe chạy. "Tôi thấy sản phẩm này hoạt động có phép, các con suối không quá sâu, nước chỉ cao 20-30cm và khi ấy thời tiết nắng ráo, thuận lợi nên quyết định đưa gia đình tham gia", nam du khách cho hay.

Sau vụ tai nạn mới xảy ra, xem lại các hình ảnh gia đình ghi lại, anh Hoàng cũng có chút e ngại khi trên xe không có các thiết bị bảo hộ, du khách không được nhắc nhở đeo dây an toàn.

"Tôi nghĩ rằng, khu du lịch cần có những giải pháp đảm bảo an toàn tốt hơn, trong đó cần có hệ thống cảnh báo thảm họa, hiện tượng tự nhiên để chủ động với mọi tình huống", anh Hoàng bày tỏ. Nam du khách kể, anh từng trải nghiệm ngủ trên xe ô tô ven một bờ biển ở Pháp. Đêm đó, khi có cảnh báo mực nước sắp dâng cao, lực lượng an ninh lập tức tới từng xe để thông báo, yêu cầu du khách di chuyển để đảm bảo an toàn. "Dù hiện tượng này diễn ra bất ngờ nhưng họ rất chủ động, nắm rõ điều kiện thời tiết, tốc độ mực nước biển dâng để có phương án xử lý", anh Hoàng cho biết.

Theo anh Hoàng hay chị Thu, những chiếc xe phục vụ tour cần được kiểm định, bảo trì thường xuyên, lái xe tại khu du lịch cần được huấn luyện chuyên nghiệp, bài bản, chú trọng kĩ năng cứu nạn, xử lý tình huống xấu. Mỗi du khách cũng cần được hướng dẫn kĩ năng thoát hiểm trước khi tham gia tour.

Du khách Minh Hương góp ý thêm, khu du lịch nên có quy định cụ thể về độ tuổi, tình trạng sức khỏe đảm bảo an toàn khi tham gia tour. "Trên xe cần trang bị các thiết bị bảo hộ như nón bảo hiểm, áo phao. Nếu như có sự chuẩn bị kĩ càng, các vụ tai nạn đáng tiếc sẽ được hạn chế".

Hiện tại, khu du lịch Làng Cù Lần đã bị tạm ngưng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ sau khi 4 người Hàn Quốc tử vong.