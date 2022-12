Du khách 'ngại' tới Bali sau lệnh cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân

Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort do Tập đoàn Sun Group đầu tư và New World Hotels & Resort quản lý đã sẵn sàng bước vào mùa lễ hội mới với chủ đề “Celebrate Together” (tạm dịch: Mùa lễ hội diệu kỳ).