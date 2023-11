Hai ngày qua, địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Rạng sáng 14/11, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn bắt đầu lên cao. Tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), nước đang ở mức 1,05m, trên báo động 1 là 0,05m.

Nước lũ tràn lên các tuyến đường ở phố cổ Hội An

13h cùng ngày, nước từ sông Hoài tràn lên tuyến đường Bạch Đằng, sau đó lên một số đường như Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thái Học, có nơi ngập từ 30-50cm.

Trong đợt lũ này, nhiều du khách thích thú đội mưa, lội nước, chụp hình trên các tuyến phố bị ngập.

Nhiều du khách thích thú lội nước, chụp ảnh ngày nước lũ

Chị Thùy Trang (23 tuổi, ở TP Huế) cho biết, chị đến Hội An du lịch và gặp mưa, thấy nhiều người chụp hình dưới dòng nước lụt nên rất thích thú.

Du khách tản bộ dưới dòng nước lũ

“Đây là đợt du lịch khá thú vị, tôi cùng bạn đến đây từ sớm, thấy nước lũ lên các tuyến phố. Tôi tranh thủ lội dòng nước lũ, chụp một số bức hình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này”, chị Trang nói.

Ngồi xích lô tham quan dòng nước lũ

Một số du khách chọn hình thức chèo thuyền tham quan

Du khách chụp ảnh tại địa điểm sát cầu An Hội

Bên cạnh việc lội nước lụt chụp ảnh, nhiều du khách chọn phương án thuê thuyền, xích lô tham quan mùa nước lụt.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 13/11 đến 15 giờ ngày 14/11), địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Tam Kỳ 76,8 mm (Tam Kỳ); Đầu mối hồ Thạch Bàn 67,2 mm, Duy Trung 58 mm (Duy Xuyên); Điện Hồng 75,8 mm, Đập Hà Thanh 50,2 mm (Điện Bàn); Hiên 93 mm (Đông Giang); Hồ An Long 203,4 mm, Quế Sơn 133,6 mm (Quế Sơn)...

Từ 13 giờ ngày (14/11) đến 13 giờ ngày (16/11): Các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến như sau: các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 80 - 180mm, có nơi trên 250mm; các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 450mm.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1-2.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh.