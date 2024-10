Ngày 11/10, Sở Du lịch Bình Định tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch Quý IV năm 2024.

Theo đó, 21 cơ sở lưu trú tham gia chương trình kích cầu sẽ giảm giá phòng từ 20- 50% so với giá niêm yết; 11 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế giảm giá ít nhất 30% lợi nhuận sau khi đã giảm giá các dịch vụ có trong chương trình tour; 3 doanh nghiệp vận tải khách du lịch giảm giá ít nhất 20%; 6 cơ sở ăn uống giảm giá từ 5-100% tuỳ đoàn khách dùng từ 1 bữa đến 5 bữa; 2 khu điểm, du lịch giảm giá 20-51% vé vào cổng. Thời gian áp dụng từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2024. Điều kiện áp dụng với các đoàn khách, nhóm khách từ 5 người trở lên.

Du khách theo dõi giải vô địch thuyền máy quốc tế diễn ra tại Bình Định. Ảnh Hồ Giáp

Bên cạnh đó, các đoàn khách đến Bình Định tham dự hội nghị, hội thảo, số lượng tối thiểu là 100 khách sẽ được hỗ trợ 50% tiền thuê hội trường, phòng họp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; hỗ trợ 50% chi phí tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống…

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, là điểm đến ấn tượng của khách du lịch trong nước và quốc tế, năm 2024 Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy du lịch. Nổi bật là tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Amazing Bình Định Fest 2024 với điểm nhấn là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế, Giải Teqball thế giới 2024 là những sản phẩm du lịch - thể thao mới của Bình Định và của Việt Nam.

Nhờ đó, trong 9 tháng đầu năm, ngành du lịch Bình Định đón hơn 8 triệu lượt khách, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 147% so với kế hoạch. Doanh thu đạt hơn 22.700 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2023.

“Bình Định từ một địa phương ít người biết, chỉ là điểm dừng chân, nay trở thành một điểm đến, được nhiều báo, tạp chí, khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao”, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho hay.

Để duy trì lượng khách đến với Bình Định, ông Trần Văn Thanh cho biết, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bình Định phát động chương trình kích cầu du lịch, thu hút các đoàn khách đến Bình Định.

Bên cạnh đó, làm mới sản phẩm du lịch hiện có và nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới phục vụ cho du khách như: Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại một số điểm, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan du lịch tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số điểm tại thành phố Quy Nhơn; xây dựng các tour du lịch tâm linh trên đầm Thị Nại...

Bình Định sẽ tiếp tục tổ chức giải đua thuyền máy quốc tế vào năm 2025. Ảnh Hồ Giáp

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, kích cầu du lịch, giảm giá nhằm thu hút khách trong quý IV là chương trình có ý nghĩa thiết thực, hứa hẹn mang lại kết quả cao. Ông đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký cam kết tham gia chương trình kích cầu nghiêm túc triển khai các gói giảm giá dịch vụ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, tích cực đưa những gói sản phẩm hấp dẫn… góp phần hình thành chuỗi cung ứng các sản phẩm dịch vụ khép kín, mang lại hài lòng cho du khách khi đến với Quy Nhơn - Bình Định.

Cũng tại chương trình, Sở Du lịch Bình Định đã cung cấp thông tin thêm về 2 tour du lịch trên đầm Thị Nại cùng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trọng tâm năm 2025 và các sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch.

Theo đó, năm 2025 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra 28 hoạt động như: Chương trình Coundown tết Dương lịch; Giải đua mô tô nước UIM-APB; kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định và chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa; Giải đua thuyền máy UIM-APB F1H2O; Lễ hội Ẩm thực Bình Định lần thứ II; Giải đua dù lượn quốc tế; Đại nhạc hội quốc tế; Giải Pickleball phong trào toàn quốc; Giải Golf quốc tế 2025…