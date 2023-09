Nga:

E-travel trong dịch vụ lưu trú du lịch đang là xu hướng phát triển mạnh tại Nga.

Số hóa và thị trường du lịch

Theo Yandex Travel (Nga), thị trường khách sạn ở Nga sẽ đạt giá trị 785 tỷ ruble vào năm 2023, cao hơn 10% so với năm 2022. Dự kiến ​​đến năm 2027, thị trường này có thể đạt mức 1.000 tỷ ruble do sự phát triển của du lịch nội địa, thậm chí 1.100 tỷ ruble nếu khách du lịch Trung Quốc quay trở lại.

Số hóa thị trường du lịch trước hết là sự thuận tiện cho người dùng, bởi các dịch vụ trực tuyến giúp quá trình đặt phòng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. E-travel thường đề cập đến một phần của thị trường dịch vụ liên quan đến du lịch.

Chúng được phân biệt với ngoại tuyến bởi khả năng lựa chọn từ xa, đặt chỗ hoặc thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động của các dịch vụ tương ứng.

Đây có thể là những dịch vụ hoàn toàn khác nhau, từ đặt phòng khách sạn đến mua các tour du lịch hoặc hướng dẫn bằng âm thanh. E-travel hiện đang là động lực tăng trưởng quan trọng trong thị trường du lịch Nga.

Tỷ lệ khách sạn “số hóa”, tức là có sẵn để đặt phòng trực tuyến, ở Nga đã tăng 75% kể từ năm 2019. Hiện tại, Nga đang phát triển ở mức trung bình toàn cầu trong ngành này, với mức chênh lệch chỉ 5%. Năm 2022, tỷ lệ đặt phòng khách sạn trực tuyến đạt 47% và con số này đang tiếp tục tăng lên.

Kỷ nguyên của du lịch điện tử

Trước Covid-19, thị phần E-travel trên thị trường khách sạn ở Nga là 37%. Trong đó, đại lý du lịch trực tuyến (OTA) chiếm 75%. Đồng thời, thị trường gần như bị độc quyền, gã khổng lồ châu Âu Booking.com chiếm giữ thị phần áp đảo.

Sau đó, sự chuyển đổi quy mô lớn của thị trường với quá trình chuyển đổi sang kỹ thuật số trong thời kỳ đại dịch và sự ra đi của Booking.com năm 2022 đã mở ra nhiều cơ hội mới.

Cuối năm 2022 và đầu năm 2023, thị phần E-travel đạt 47%. Đồng thời, thị phần của OTA giảm xuống còn 53% khi các chủ khách sạn chuyển sang đặt phòng trực tiếp qua trang web của riêng họ.

Sự sụt giảm tỷ lệ đặt phòng qua OTA có tác động tiêu cực đến doanh thu của khách sạn. Bằng cách cộng tác với các OTA, các khách sạn chia sẻ hoa hồng với các nền tảng, từ đó tăng công suất phòng và giảm chi phí tiếp thị.

Tuy nhiên, với sự tăng trưởng của thị phần OTA, các khách sạn sẽ vẫn lỗ vì việc giảm chi phí và tăng công suất phòng sẽ tương đương với khoản phí môi giới.

Năm 2023 có thể gọi là cuộc chiến giành “miếng bánh khách sạn đang phát triển” tại Nga, trong đó hấp dẫn nhất là E-travel. Bản thân các khách sạn (kể cả các chuỗi khách sạn quốc tế vẫn hoạt động ở Nga), OTA, đại lý vé, nền tảng trực tuyến và các bên khác đều tham gia vào đó.

Cạnh tranh trong du lịch điện tử và triển vọng

Các khách sạn sẽ cố gắng giữ lại một phần lượt đặt phòng trực tiếp vì đây là những lượt đặt phòng có lợi nhuận tốt nhất. Do đó sẽ có sự bùng nổ trong các chương trình khách hàng thân thiết.

Các công ty du lịch cũng sẽ cố gắng tận dụng tình hình bất ổn trong năm 2022 và kiếm tiền từ nỗi sợ hãi của khách hàng. Do đó, xu hướng gia tăng du lịch có tổ chức vào năm 2022 rất có thể sẽ tiếp tục vào năm 2023.

Tuy nhiên, những công ty lớn sẽ cố gắng giành lấy thị phần lớn hơn trước sự thiệt thòi của những công ty nhỏ và khách sạn. Hiện thị trường OTA tại Nga đang rất hấp dẫn.

Trong báo cáo của Yandex Travel, GBV (tổng chi phí đặt phòng) đã tăng gấp sáu lần trong khoảng thời gian từ năm 2021 - 2023. So với năm 2022, Yandex Travel đã có số lượng khách sạn đối tác tăng gấp 2,5 lần và số lượng không ngừng tăng lên.

Tháng 2/2023, Yandex Travel đã ra mắt ứng dụng di động của riêng mình. Chỉ trong một tháng, hơn 1 triệu người đã tải ứng dụng. Trong khi đó, ứng dụng du lịch Data.ai đã được tải xuống 4,5 triệu lần kể từ năm 2013, trong đó có 2,6 triệu lượt cài đặt vào năm 2022.

Tương tự, ứng dụng Sutochno.ru đã được 2,6 triệu người cài đặt kể từ năm 2015, trong đó 1,5 triệu người đã cài đặt vào năm 2022. Một trong những lý do chính cho sự tăng trưởng nhanh chóng về lượt tải xuống của ứng dụng do Yandex Travel phát triển là chính sách hoàn tiền khi đặt chỗ cho người dùng Yandex Plus.

Sự phát triển mạnh mẽ các dịch vụ OTA tại Nga đang đi đúng hướng và thu hút được sự chú ý của người dùng. Các OTA không cạnh tranh lẫn nhau, mà chia sẻ về đặt phòng khách sạn trực tiếp và ngoại tuyến. Điều đó sẽ giúp thị trường E-travel tạo ra sản phẩm tiện lợi hơn và xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn.

(theo Hotelreport)