Du lịch khởi sắc, Tây Ninh tăng tốc phát triển kinh tế hậu Covid-19

Vượt “bão” Covid-19, nỗ lực khôi phục kinh tế

Theo đánh giá của UBND tỉnh Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát; các hoạt động kinh tế đã trở lại trạng thái bình thường mới; các hoạt động văn hóa, xã hội dần khởi sắc, vừa đảm bảo phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 26.219 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tỷ trọng nông – lâm - thủy sản, công nghiệp, dịch vụ trong GRDP theo giá hiện hành ước đạt 18,6% - 47,3% - 29,4%.

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt 3,2 tỷ USD, đạt 59,5% so với kế hoạch, tăng 17,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3 tỷ USD, đạt 61,8% so với kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 5.733 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán, giảm 3% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa gần 5.000 tỷ đồng, đạt 56,7% so dự toán, giảm 4,4% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước ước đạt 10.039 tỷ đồng, tăng 15,7% so cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 245 triệu USD, giảm 46,5% so cùng kỳ.

UBND tỉnh đã giao chi tiết 100% kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, đến cuối tháng 5/2022, tỉnh đã giải ngân 1.321 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 32% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Ước giải ngân đến hết quý II là 1.999 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 48% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Đặc biệt, thị xã Hòa Thành đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích và giải trình chi tiết về những hạn chế, khó khăn trong công tác thu ngân sách, tình hình giải ngân xây dựng cơ bản, đồng thời đề ra các biện pháp phấn đấu đến cuối quý II sẽ đạt tỷ lệ giải ngân theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid-19, nỗ lực vượt bậc để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh phiên họp tại đầu cầu trung tâm – UBND tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: cổng TTĐT Tây Ninh).

Du lịch tăng trưởng ngoạn mục

Khởi sắc hơn cả là tình hình du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Theo tổng kết, tổng doanh thu du lịch đạt giá trị 880 tỷ đồng, đạt 67,7% so kế hoạch, tăng 54,2% so cùng kỳ. Tổng số khách đạt 3,3 triệu lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, tăng 124,3% so cùng kỳ, tăng 7,4% so kế hoạch.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, ngành du lịch của Tây Ninh đã phục hồi mạnh, tăng trưởng ngoạn mục, nằm trong top các địa phương dẫn đầu về du lịch, tăng trưởng về lượt khách đến tham quan, doanh thu tăng 54,2% so cùng kỳ cho thấy tiềm năng du lịch của tỉnh rất rõ, do đó, toàn tỉnh càng phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy du lịch tăng trưởng mạnh hơn nữa.

Thống nhất với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương cần: tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan chương trình đột phá; kiểm tra, giám sát, xử lý việc phân lô, tách thửa đất nông nghiệp, nhất là đất lúa, khoáng sản, đất san lấp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp quỹ đất công bàn giao về địa phương quản lý; tăng cường kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Theo ông Chiến, trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương cũng cần chủ động thực hiện các tiêu chí theo định hướng của tỉnh.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đề nghị các đơn vị, địa phương xem xét khắc phục việc quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất chưa thống nhất, đồng bộ; có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ số cải cách hành chính trong 6 tháng cuối năm; đánh giá lại chất lượng khám chữa bệnh, tình trạng thiếu thuốc, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn; có biện pháp khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư thấp; khắc phục những bất cập trong công tác quản lý đất đai một số địa bàn, giải phóng mặt bằng chậm; trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các địa phương phản ánh đến Ban chỉ đạo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, toàn tỉnh cần nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: cổng TTĐT Tây Ninh).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh, toàn tỉnh cần nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: cổng TTĐT Tây Ninh).

Tháo gỡ mọi khó khăn, tăng tốc phát triển

Nhìn nhận thực tế, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc nêu rõ những hạn chế, mặc dù kinh tế được khôi phục nhưng hoạt động của một số ngành còn gặp khó khăn, các nội dung đột phá của tỉnh đạt kết quả chưa nổi bật, giải ngân xây dựng cơ bản tuy cao hơn mức bình quân của cả nước nhưng chưa đạt theo mong muốn; thu hút đầu tư giảm so cùng kỳ; thu ngân sách chưa đạt so kế hoạch đề ra; cải cách hành chính thiếu tính bền vững dù đã được cải thiện, hai chỉ số PAS Index và PCI giảm mạnh…

Sau khi phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung trong 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, triển khai tiêm mũi tăng cường cho người có nguy cơ cao, người tự nguyện trong cộng đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc đặc biệt nhấn mạnh cần quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các địa phương có các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, thực hiện an sinh xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quá trình thực thi công vụ.

“Các địa phương đã sắp đạt dự toán thu ngân sách cần cố gắng thu vượt để cân đối chi. Các ngành có giải pháp, nhất là về cơ chế chính sách để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai; thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, các thủ tục liên quan việc chuyển quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp, đất trồng lúa. Các địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc xảy ra các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai”, người đứng đầu tỉnh nhấn mạnh.

Linh Chi