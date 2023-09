8 tháng, 12 triệu lượt du khách đến Quảng Ninh Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long khi chiều buông

Đầu năm 2023, những dự báo về tình hình bất ổn kinh tế chính trị toàn cầu, sự mở cửa trở lại của nhiều điểm đến quốc tế và làn sóng du lịch sau dịch được dự báo sẽ không còn, Quảng Ninh chỉ đặt mục tiêu đón 14 triệu lượt khách, với tổng thu 27.000 tỷ đồng. Nhưng chỉ trong 8 tháng đầu năm, tỉnh đã đón 12,06 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 875.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt gần 24.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm 2022.

Riêng trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 - 4/9), Quảng Ninh đã đón khoảng 382.000 lượt du khách, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 24.500 lượt, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách lưu trú đạt khoảng 151.000 lượt, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch đạt khoảng 788 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2022.

Công suất phòng tại các khách sạn đạt khoảng 56%, đối với khách sạn 4-5 sao và các khách sạn quy mô từ 80 phòng trở lên đạt khoảng 75-100%. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn hạng sang trên địa bàn tỉnh vào dịp cuối tuần, ngày lễ đạt từ 90-100%; tàu đưa khách tham quan và ngủ đêm trên vịnh Hạ Long luôn ở tình trạng kín khách…

Đặc biệt, trong cả 4 ngày nghỉ lễ, Quảng Ninh đã đảm bảo công tác an ninh, trật tự, đảm bảo một kỳ lễ an toàn, vui vẻ với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch. Trong đó, tại TP. Hạ Long với các chương trình như: "Điểm hẹn mùa thu”, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh; "The Sound of Heritage"; chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra ngày 1 - 2/9 tại phố đi bộ Bài Thơ… thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia

Tại TP.Móng Cái diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Thu Đông 2023 từ ngày 29/8-4/9; các hoạt động văn hóa, thể thao tại phố đi bộ; các hoạt động dịch vụ xe điện phục vụ du khách theo chương trình city tour tại các điểm du lịch.

Làng chài cổ Cửa Vạn, trong vùng lõi của di sản - kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Sức hút mãnh liệt của vùng đất “vạn trải nghiệm”

Lý giải cho mức tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Quảng Ninh 8 tháng đầu năm 2023, ngoài lý do hè là mùa cao điểm nhất năm, thì điều quan trọng là tỉnh sở hữu một hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, đẳng cấp, không chỉ đáp ứng mà còn liên tục gia tăng trải nghiệm mới cho du khách.

Từ hơn chục năm nay, rất nhiều nhà đầu tư đã đến Quảng Ninh và cùng thiết lập một thiên đường trải nghiệm cho du khách. Tới nay, chưa có tỉnh nào vượt qua Quảng Ninh về hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch. Quảng Ninh hiện là tỉnh duy nhất được “Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á” (theo World Travel Awards 2022) đầu tư đủ sân bay quốc tế, cảng tàu khách quốc tế và tuyến cao tốc dài nhất, hiện đại nhất Việt Nam.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với 32 cây cầu vượt biển, vượt sông suối

Song song với sự chuyển động mạnh mẽ của đầu tư hạ tầng, Quảng Ninh tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, trải nghiệm, thể thao biển. Các trung tâm du lịch biển đảo được xây dựng bài bản, bắt đầu từ Hạ Long - nơi sở hữu kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng nhiều bãi tắm đẹp, đến Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái…, đều sôi nổi các hoạt động kích cầu, tập trung tạo ra những sản phẩm du lịch mới ấn tượng. Nhờ đó, du khách đến Quảng Ninh có thể tận hưởng trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển, lặn biển ngắm san hô, dạo các tuyến phố đi bộ; đặc biệt là Phố đêm du thuyền hoặc Thuyền buồm thể thao trên Vịnh Hạ Long.

Cùng với đó là hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đẳng cấp, với tổ hợp cáp treo - khu vui chơi - công viên nước Sun World Ha Long, các khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng, các dịch vụ ẩm thực và giải trí góp phần đưa Hạ Long trở thành điểm vui chơi giải trí thu hút nhất miền Bắc.

Theo nhận định của đa số du khách, Quảng Ninh là một trong những điểm đến cho trải nghiệm ngoạn mục và đa dạng nhất nước. “Chục năm trước, đi du lịch Quảng Ninh chỉ để ăn hải sản, tắm biển, thăm vịnh, thì nay, ở Quảng Ninh cả tuần không hết chỗ ăn chơi”, Chị Dương Thị Hương, du khách đến từ quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết.

Theo dự kiến của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong quý III/2023, tỉnh sẽ đón khoảng 4,13 triệu khách, doanh thu du lịch đạt 9.800 tỷ đồng. Trong 9 tháng sẽ đón gần 13 triệu lượt du khách, doanh thu du lịch đạt 26.460 tỷ đồng.

Cao điểm du lịch hè vẫn chưa qua, Quảng Ninh đầy cơ hội “cán đích” mục tiêu 15 triệu khách/năm khi các sản phẩm du lịch liên tục được bổ sung và ngày càng đa dạng, độc đáo; lượng khách dự báo còn tiếp tục tăng.

