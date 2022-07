Quảng Ninh hè 2022: Những trải nghiệm du lịch đêm tuyệt vời nhất

Phố đêm du thuyền

Từ sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, du lịch Quảng Ninh bắt đầu triển khai hoạt động Phố đêm du thuyền, với 30 tàu du lịch 4-5 sao đưa du khách ngắm Hạ Long về đêm. Tàu đón khách dọc hai bên cầu cảng của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từ 17h đến 23h hằng ngày, chạy 4 giờ trên vịnh, đưa du khách qua các địa điểm du lịch nổi tiếng như: Vòng quay Mặt Trời, cầu Bãi Cháy, núi Bài Thơ, cảng Cái Lân...

Để ngắm toàn cảnh Hạ Long về đêm, du khách cũng có thể chọn trải nghiệm Vòng quay Mặt trời. Từ trên không trung, một Hạ Long rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt; tàu bè đậu trên vịnh sáng lấp lánh. Ấn tượng nhất là cầu Bãi Cháy, du khách thường ví là “cung đàn của Hạ Long”, tuyệt đẹp với những dây văng sáng trắng kỳ vĩ và đoạn đường cong vút phía chân cầu.

Cầu Bãi Cháy về đêm. Ảnh: Hoàng Hà

Đi du thuyền ngủ đêm trên vịnh

Hạ Long có hàng trăm đội tàu đáp ứng nhu cầu ngủ qua đêm trên vịnh của du khách; hầu hết đạt tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao. Phòng ngủ trên tàu đều được thiết kế rộng rãi, sạch sẽ và sang trọng với đầy đủ tiện nghi như một phòng khách sạn cao cấp.

Lên du thuyền, khách trải nghiệm cảm giác lênh đênh sóng nước giữa không gian xanh ngắt bao la của biển và núi vùng di sản. Chiều buông cũng là lúc tàu neo lại ở một vị trí lý tưởng và an toàn để khách chiêm ngưỡng hoàng hôn trên vịnh. Sau bữa tối với các món đặc sản do đầu bếp trên tàu chế biến, khách thưởng thức cảnh đêm tĩnh mịch trên boong, hoặc từ ban công phòng ngủ. Một số người còn trải nghiệm chuyến câu mực đêm do nhà tàu tổ chức.

Du thuyền neo đậu giữa vịnh Hạ Long

Sáng hôm sau, khách thường lên boong tàu để ngắm vẻ đẹp Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long và đón những tia nắng đầu tiên. Vào ban ngày tàu còn đưa du khách ghé thăm nhiều địa điểm du lịch “không thể không đến” như Hòn Trống Mái, Hòn Ông Sư, động Thiên Cung, Hang Luồn…

Phố đi bộ - ẩm thực, chợ đêm

Ngay sau dịch Covid-19, TP. Hạ Long đã đưa phố đi bộ Bãi Cháy hoạt động trở lại, thu hút đông đảo du khách đến dùng bữa tối trong không gian biển đêm lãng mạn, nhất là vào dịp cuối tuần. Nơi đây có gần 100 quán chuyên hải sản, ẩm thực đặc trưng của Hạ Long như ngán, bề bề, tôm hùm, hàu… Đặc biệt, bên trong phố ẩm thực đêm còn có các quán bán hàng chục loại ốc đủ hương vị được nướng hay xào me thơm nức với giá bình dân.

Cùng với ẩm thực biển, về đêm du khách thường đi mua sắm tại Chợ đêm Hạ Long bên bờ biển Bãi Cháy xinh đẹp. Chợ mở cửa từ 18h hàng ngày, thu hút không chỉ du khách Việt Nam và nước ngoài, mà cả dân địa phương bởi vô vàn món đồ lưu niệm đặc trưng vùng vịnh như chuông gió từ vỏ ốc, vỏ sò, tranh Hạ Long và đặc biệt nhất là mỹ nghệ than đá.

Đồ lưu niệm đặc trưng vùng vịnh say lòng du khách

Không chỉ tại TP. Hạ Long, “phố đi bộ” được các địa phương khác ở tỉnh Quảng Ninh đưa vào kế hoạch phát triển du lịch đêm. Như tại TP. Móng Cái, phố đi bộ chính thức trở lại với nhiều không gian nghệ thuật, biểu diễn đường phố hấp dẫn. Hay tại huyện Cô Tô, phố đi bộ được phát triển với những khu mua sắm đông đúc, khu ẩm thực sôi động...

Quán bar ngoài trời, quảng trường ven biển

Khi tắt nắng cũng là lúc các quán bar bên bờ biển Bãi Cháy mở cửa. Các quán đều thiết kế theo phong cách trẻ trung trên mặt bằng rộng lớn; du khách vừa thưởng thức đồ uống vừa ngắm biển về đêm, và hòa vào tiếng nhạc sôi động và những điệu nhảy cuồng nhiệt trong gió lộng.

Cùng với các quán bar hay tụ điểm giải trí đêm, quảng trường 30/10 (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long) cũng cho du khách ấn tượng đặc biệt về thành phố. Tối đến, nhiều du khách đến đây chỉ để ngắm các gia đình hóng gió mát trên quảng trường, tập thể dục, trượt patin, trẻ nhỏ tung tăng chạy nhảy, nô đùa, để lặng lẽ cảm nhận nhịp sống sôi động của người dân thành phố bên bờ di sản.

Công Duy