Sở Du lịch TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, khách quốc tế đến TP.HCM tháng 6 năm 2023 ước đạt 249.137 lượt, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2022 (tháng 6 năm 2022 là 215.892 lượt). Tính chung, 6 tháng năm 2023 ước đạt 1.941.267 lượt, tăng 306% so cùng kỳ năm 2022 (6 tháng năm 2022 là 477.982 lượt), đạt 38,8% so với kế hoạch năm 2023.

Trong khi đó, khách du lịch nội địa đến TP.HCM tháng 6 năm 2023 ước đạt 2.642.468 lượt, tăng 25,2% so cùng kỳ năm 2022 (tháng 6 năm 2022 là 2.110.489 lượt); 6 tháng năm 2023 ước đạt 16.415.438 lượt, tăng 48% so cùng kỳ năm 2022 (6 tháng năm 2022 là 11.089.304 lượt), đạt 46,9% so với kế hoạch năm 2023.

Tổng thu du lịch tháng 6 năm 2023 ước đạt 14.062 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2022 (tháng 6 năm 2022 là 10.172 tỷ đồng), 6 tháng năm 2023 ước đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2022 (6 tháng năm 2022 là 49.681 tỷ đồng), đạt 50,5% so với kế hoạch năm 2023.

Lượng khách quốc tế tới TP.HCM tăng mạnh. (Ảnh: Chí Hùng)

Dù đạt được những con số tích cực nửa đầu năm nhưng ngành du lịch thành phố cho rằng, vẫn còn không ít doanh nghiệp lữ hành, khách sạn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Thị trường du lịch quốc tế vẫn chưa phục hồi được như năm 2019.

Mặt khác, hoạt động vận tải khách du lịch vẫn còn nhiều khó khăn: hạ tầng cơ sở chưa được mở rộng nâng cấp theo nhịp phát triển đô thị, mật độ phương tiện lưu thông cao nên thiếu điểm dừng đỗ đón trả khách tại các tuyến điểm tham quan. Sản phẩm du lịch đường sông vẫn còn thiếu bến thuỷ, cầu tàu, môi trường kênh rạch còn ô nhiễm nên có nhiều tuyến du lịch đường thuỷ nội đô bị ảnh hưởng. Thành phố vẫn chưa có cảng chuyên dụng đón khách tàu biển quốc tế.

Đáng chú ý, thành phố vẫn còn tình trạng thiếu hướng dẫn viên đối với các thị trường trọng điểm, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch chiếm tỷ lệ cao nên khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường và mở rộng thương hiệu quốc tế hạn chế.

UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ nhất năm 2023. Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể Thao cùng các sở, ngành triển khai thực hiện. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 4-6/2023 tại các địa điểm: Cảng Sài Gòn - Cảng Hành khách tàu biển; công viên bến Bạch Đằng; khu vực kênh Nhiêu lộc - Thị nghè; bến Bình Đông, khu Du lịch Văn hoá Suối Tiên và các khu du lịch, điểm đến khác trên địa bàn thành phố. Lễ hội là chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí – nghệ thuật diễn ra bên dòng sông Sài Gòn, kết hợp với các hoạt động trải nghiệm, các chương trình khuyến mãi mua sắm, kích cầu giảm giá vé các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Trong khuôn khổ lễ hội, lần đầu tiên tại Việt Nam, câu chuyện lịch sử của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM sẽ được kể trong 5 chương nghệ thuật, với sự tham gia của 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian cùng ekip các đạo diễn, chuyên gia, cố vấn, nghệ sỹ hàng đầu trong ngành nghệ thuật.