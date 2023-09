Tổng công ty Đức Giang (Dugarco) là một trong những doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may Việt Nam, là nhà sản xuất, cung cấp hàng may mặc cho nhiều khách hàng nổi tiếng trên thế giới và trong nước. Hiện nay Đức Giang có 13 công ty thành viên tại: Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình. Với hơn 8.000 công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý chuyên nghiệp làm việc trong 30 phân xưởng, hơn 200 dây chuyền sản xuất hiện đại…; Dugarcokỳ vọng đưa dệt may và thời trang Việt Nam vươn tầm quốc tế.