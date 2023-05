XEM CLIP:

Liên quan đến vụ ô tô khách loại 45 chỗ bị nổ lốp, chắn ngang đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) vào tối 7/5, lực lượng chức năng đã phải huy động cẩu loại 50 tấn để cứu hộ xe gặp nạn.

Theo đó, do ô tô khách chắn ngang đường, phần đầu và đuôi xe gác lên gờ bê tông của lan can đường nên lực lượng cứu hộ buộc phải dùng cẩu để nhấc ô tô lên cao rồi đưa ra khỏi nơi gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hoàng Mai)

Cẩu loại 50 tấn được lực lượng chức năng điều động để cứu hộ xe gặp nạn

Đến 23h50 cùng ngày, xe cẩu được huy động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ. 4 sợi cáp được nhân viên cứu hộ nhanh chóng lắp vào xe để thực hiện cẩu ô tô lên khoảng 5m so với mặt đường.

Việc nhấc ô tô lên cao khá khó khăn khi phần đầu và đuôi xe bị kẹt cứng vào hàng lan can. Phải mất hơn 1h, lực lượng cứu hộ mới đưa được ô tô khách ra khỏi nơi gặp nạn.

4 sợi cáp được cố định vào xe chuẩn bị cho việc cẩu kéo ô tô

Lực lượng cứu hộ phải mất hơn 1h để nhấc được ô tô lên khỏi nơi gặp nạn

Phần đầu và đuôi của ô tô khách bị hư hỏng nặng

Trước đó, thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 21h45 ngày 7/5, ô tô khách mang BKS 29B- 606.XX do tài xế T.V.T. (SN 1981, trú tại Tân Kỳ, Nghệ An) lưu thông tại đường Vành đai 3 trên cao. Đến đoạn hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) ô tô bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và xoay ngang đường. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có khoảng 30 hành khách nhưng rất may không ai bị thương.

Vụ tai nạn đã khiến đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ quận Thanh Xuân đi Hoàng Mai bị ùn tắc kéo dài.

Hàng dài ô tô bị ùn tắc do vụ tai nạn

Nhận được tin báo Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai đã điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức cứu nạn cứu hộ và giải quyết vụ tai nạn.

Đồng thời, Đội CSGT đường bộ số 14 đã phối hợp cùng Đội CSGT số 7, 6 tiến hành phân luồng phương tiện từ xa, nhằm giảm ùn tắc.

Sau hơn 3h, công tác cứu nạn cứu hộ đã hoàn thành, phương tiện lưu thông trên tuyến Vành đai 3 trở lại bình thường.