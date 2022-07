Dùng gậy sắt đánh người yêu chết rồi tự tử

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước sáng nay (14/7) cho biết, nghi can giết một phụ nữ xảy ra trên địa bàn vào ngày 13/7 vừa tử vong tại bệnh viện do đã uống thuốc diệt cỏ sau khi gây án.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.T

Theo điều tra, ông Vũ Văn Như (41 tuổi) và chị Điểu Thị Hiếu (31 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) có quan hệ tình cảm, gần đây chị Hiếu đến nhà của Như ở xã Tân Quan, huyện Hớn Quản để ở chung.

Vào rạng sáng ngày 13/7, hai người xảy mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Như lấy một cây gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu chị Hiếu khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Như rời khỏi hiện trường rồi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, Như quay lại nơi gây án với dấu hiệu bất thường thì bị lực lượng chức năng khống chế, đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng 14/7 Như đã tử vong.