Trong tập 25 và cũng là tập cuối Đừng làm mẹ cáu lên sóng tối nay, 3/3, Quân (Nhan Phúc Vinh) cầu hôn Hạnh (Quỳnh Kool) và mời cô tham gia một chuyến đi đặc biệt. Thấy Hạnh lưỡng lự, Quân nói: "Nếu em định nói lời từ chối thì thôi nhé, đừng nói, để hôm khác đi. Ngày hôm nay thực sự anh có nhiều chuyện rối lắm nên đừng từ chối anh hôm nay".

Còn Khôi (Bình An) đề nghị với Vy (Quỳnh Lương) hãy cùng bỏ một nửa cái tôi và một nửa lỗi lầm để làm lại từ đầu. Khôi nói làm điều này không dễ nhưng "anh làm được, vì anh yêu em. Và nếu em cũng yêu anh nhất định chúng ta sẽ làm được". Đúng lúc đó bé Voi (Tuấn Phong) xuất hiện và giục mẹ nên đồng ý.

Ở một diễn biến khác, Thêu (Anh Đức) và May (Thanh Hương) ngày càng thắm thiết. Thêu ra dáng đàn ông và chăm sóc May từ những cử chỉ nhỏ nhất. Vì chiều May, Thêu để dành cho cô gói xôi cuối cùng và từ chối bán cho khách.

Khôi - Vy và Quân - Hạnh sẽ có một lễ cưới đặc biệt trên biển? May và Thêu sẽ về một nhà? Diễn biến chi tiết tập cuối Đừng làm mẹ cáu phát sóng vào 21h40 tối nay 3/3 trên VTV3.