* Bài viết thế hiện quan điểm của tác giả.

Tôi thấy mọi người không dành nhiều tình cảm cho phim Nơi giấc mơ tìm về của đạo diễn Trịnh Lê Phong đang phát sóng. Theo dõi phim từ đầu, tôi muốn “giải thích” giúp bộ phim.

Đúng là phim xây dựng nhân vật hơi quá, điển hình là nhân vật Mai Anh (Minh Thu thủ vai). Đồng ý là cô ta ích kỷ, có hành động quá “lố” trong quan hệ tình cảm nhưng không thiếu những cô gái như vậy ở ngoài đời. Khi yêu, con gái hay con trai sẽ làm bất cứ điều gì để khiến đối phương chú ý nên hành động bị cho là “lố” của Mai Anh có thể hiểu được.

Tâm lý của nhân vật Mai Anh khi yêu trong phim không khó hiểu.

Với Gia An, mọi người chê giọng nam chính nhưng nghe lâu tôi lại thấy khá quen tai. Gia An du học nước ngoài về nên hành động, suy nghĩ phóng khoáng hơn khá dễ hiểu, chuyện ăn mặc thoải mái đi làm không có gì phải bàn cãi nhiều. Xem phim, tôi cảm nhận Gia An là con nhà giàu, đôi lúc ăn chơi, sống thoáng nhưng có suy nghĩ và quan điểm riêng. Với tôi, diễn viên lần đầu đóng phim truyền hình miền Bắc như vậy là ổn, không có gì đáng chê trách nhiều.

NSND Lê Khanh vào vai người bà quyền lực.

Diễn xuất của NSND Lê Khanh trong phim chân thật, đài từ chuẩn. Nhiều người không thích bà Lan có thể do lời thoại xây dựng chưa ổn. Hơn nữa, tâm lý người xem có thể áp đặt và kỳ vọng nhiều hơn với diễn viên gạo cội như Lê Khanh. Nhưng tôi nói thật để tránh tình trạng bật kênh nào cũng thấy gương mặt quen đóng hết phim này lại nhảy sang phim khác như một số nghệ sĩ mà tôi không tiện nêu tên thì chúng ta nên cổ vũ nghệ sĩ gạo cội lâu nay ít đóng phim. Đừng quá nặng lời với NSND Lê Khanh bởi phim hay đôi khi không đặt nặng chỉ lên đôi vai diễn viên đâu, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chưa kể mấy năm rồi NSND Lê Khanh mới trở lại phim truyền hình chúng ta cũng nên mở lòng với chị ấy.

Trong phim, tôi thích nhất nhân vật thư ký Phương do Việt Hoa thủ vai. Phương là người trẻ có trách nhiệm cao trong công việc. Tuy nhiên, cô cũng bị ảnh hưởng tình cảm khi làm việc với một công tử nhà giàu, điển trai. Nhân vật này khá sát với thực tế. Với tôi, Việt Hoa làm tròn vai trong những tập đã lên sóng. Cô ấy xinh đẹp, đài từ rõ ràng, diễn xuất khó chê, phần nào cứu cánh cho bộ phim.

Việt Hoa được nhận xét diễn tròn vai, cứu cả bộ phim.

Phim mới chỉ đi được 1/3 chặng đường, đôi khi cái hay lại nằm ở phần cuối, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi. Hãy cổ vũ phim Việt chứ bây giờ nhà đài lại chiếu phim Trung Quốc, phim Hàn Quốc hay Mỹ khéo chúng ta lại cũng có ý kiến... Là một fan cuồng phim Việt tôi nghĩ rằng Nơi giấc mơ tim về những tập sau có thể sẽ có những tình tiết bất ngờ về thân phận của Gia An hay những diễn biến tâm lý lắt léo trong chuyện tình cảm tay 3 giữa Gia An, Phương và Mai Anh.

Dù khen hay chê thì phim vẫn là phim, sẽ có những sự vô lý hay chi tiết không thực tế. Khán giả vẫn bình luận, nhận xét tức là vẫn quan tâm tới bộ phim.

Nhật Quỳnh

Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm bài viết đã đăng trên VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!