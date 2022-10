Đừng tỏ ra hài hước trong lần đầu gặp mặt

Ngôn ngữ cơ thể, giọng điệu, khả năng lắng nghe đều ảnh hưởng đến cách người khác suy nghĩ về bạn trong lần lần đầu gặp gỡ.

Bà Celeste Headlee - một nhà báo, MC, đồng thời là tác giả cuốn sách We Need To Talk: How To Have Conversations That Matter (Bí quyết để có cuộc trò chuyện thú vị - PV) - đã dành nhiều năm nghiên cứu cách giao tiếp.

Chia sẻ với CNBC, bà Headlee chỉ ra 4 điều những người thành công không bao giờ làm trong lần gặp đầu, tránh gây ấn tượng xấu với đối phương.

Chỉ tập trung vào bản thân

Vội vàng nói về bản thân là sai lầm phổ biến nhất trong cuộc trò chuyện đầu tiên.

“Chúng ta thường muốn gây ấn tượng với người đối diện, vì vậy, chúng ta chọn nói về sở thích, thành tích và kinh nghiệm của mình. Điều này có thể phản tác dụng. Mọi câu chuyện xoay quanh bản thân thậm chí khiến đối phương không nhớ nổi tên bạn”, bà Headlee nhận định.

Theo đó, cách giao tiếp tốt là chú ý lắng nghe những gì đối phương nói và tương tác với họ, thay vì tập trung mọi sự chú ý vào bản thân.

Mọi hành động trong lần gặp đầu tiên đều ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn. Ảnh: Unsplash.

Cố tỏ ra hài hước

Theo bà Headlee, cho đến khi thực sự quen ai đó, bạn không thể đoán trước liệu trò đùa của mình có mang lại tiếng cười hay không.

Hóm hỉnh, hài hước có thể là công cụ hữu ích giúp giảm bớt căng thẳng hoặc thoát khỏi khó xử. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng sự hài hước tích cực, thay vì tiêu cực như trêu đùa, chế giễu, “dìm hàng” người khác. Cách gây cười này tạo cảm giác không thoải mái cho những người xung quanh.

Bạn có thể cười với người khác, nhẹ nhàng tạo ra không khí an toàn, thoải mái, thể hiện mình là người hiền lành, khiêm tốn, hòa nhập với mọi người xung quanh.

Nếu lỡ nói điều gì đó mà đối phương không thấy buồn cười, hãy thừa nhận điều đó một cách đơn giản: “Xin lỗi, tôi đoán trò đùa này không vui như tôi nghĩ”.

Không chuẩn bị trước trước khi kết nối

Việc chuẩn bị trước khi làm quen người lạ nên được chú ý, nhất là khi bạn biết mình sắp gặp một người quan trọng - lãnh đạo cấp cao hoặc vị sếp mới.

Nếu bạn sắp tham dự một sự kiện mà bạn có thể xem trước danh sách khách mời, hãy xác định một số người bạn muốn gặp, tìm hiểu về họ và chuẩn bị một số câu hỏi thay vì chào hỏi xã giao.

“Đưa ra những câu hỏi về trải nghiệm, lĩnh vực chuyên môn của họ hoặc gợi mở điều khiến bạn kết nối, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng”, bà Headlee gợi ý.

Nghĩ về kết quả tồi tệ

Cuộc gặp lần đầu chắc chắn sẽ bỡ ngỡ, và bạn có thể mắc sai lầm. Tuy nhiên, nếu không quá mong đợi một màn thể hiện ấn tượng, bạn sẽ bớt căng thẳng khi giao tiếp.

“Nếu bạn vui vẻ, nhiều khả năng đối phương bị thu hút bởi năng lượng và cảm nhận sự nhiệt tình từ bạn. Vì vậy, bạn hãy bỏ qua ám ảnh tồi tệ, giữ cái nhìn thực tế và suy nghĩ tích cực”, bà Headlee khuyên.

Theo Zing