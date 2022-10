Dương Cẩm Lynh áp lực với vai phụ nữ mưu mô, bỏ chồng 'cặp kè' nhân tình

Phim truyền hình Lỗi đạo can thường do NSƯT - đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện, quy tụ dàn diễn viên: Dương Cẩm Lynh, Hòa Hiệp, Oanh Kiều, Mã Hiểu Đông, Huy Khánh, Phúc An...

Phim tái hiện lại con người, bối cảnh xã hội Việt Nam vào những năm 1920 - 1945, đồng thời phản ánh phong tục tập quán của người dân vùng đất Nam Bộ lúc bấy giờ. Thông qua hình ảnh của 2 gia đình Oanh - Thiện (Dương Cẩm Lynh - Hòa Hiệp thủ vai) và Ba Huyền - Như Bình (Oanh Kiều - Mã Hiểu Đông), qua đó mô tả những bi kịch của những con người vì tham lam hư vinh mà bước vào con đường không lối thoát.

Dương Cẩm Lynh trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Dương Cẩm Lynh sau thời gian chuyên tâm cho tổ ấm nhỏ. Nhân vật Oanh của nữ diễn viên là một phụ nữ có gia đình hạnh phúc nhưng cô lại không bằng lòng với cuộc sống giản dị. Vì muốn được hưởng thụ vinh hoa phú quý, Oanh sẵn sàng bỏ mặc chồng con để làm vợ lẻ của Hội đồng Đàng (Huy Khánh).

"Đây là nhân vật có chiều sâu tâm lý và số phận truân chuyên. Khi đọc kịch bản, tôi cố gắng lồng ghép những suy nghĩ của mình để có thể tiệm cận gần với vai diễn mình đảm nhiệm. Ngoài những tính cách được thể hiện thì sâu bên trong nhân vật còn đại diện cho những góc khuất của xã hội nên tôi cảm thấy được thử thách khi đảm nhận vai diễn này", cô chia sẻ.

Trong phim, Dương Cẩm Lynh lần lượt đóng cặp cùng Hòa Hiệp và Huy Khánh khi lần lượt thủ vai chồng trước và chồng sau của cô. Nữ diễn viên cho biết Hòa Hiệp phù hợp với vai người chồng yêu vợ thương con. Còn với Huy Khánh, cô cảm thấy thoải mái khi hợp tác với anh vì cả hai từng làm việc với nhau nhiều lần.

Duy Khánh và Hòa Hiệp đảm nhận vai chính trong phim.

Trong khi đó, diễn viên Huy Khánh cho biết gặp áp lực với việc cần phải diễn chậm, thoại chậm hơn do đặc thù phim xưa. Ngoài ra, nhân vật trong phim của anh phải diễn với tận bốn người vợ nên cũng gặp không ít khó khăn. Nam diễn viên nói anh hài lòng với kịch bản cũng như sự nỗ lực của tập thể ê-kíp dành cho phim.

Lỗi đạo can thường dài 32 tập, phát sóng lúc 19 giờ 45 phút từ ngày 8/10 trên kênh SCTV14.