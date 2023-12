{"article":{"id":"2226614","title":"Ecoba Việt Nam trở thành tổng thầu xây dựng dự án The Wisteria","description":"Ecoba đã được chủ đầu tư Vietracimex tin tưởng chọn là tổng thầu xây dựng của dự án chung cư cao cấp The Wisteria - Hinode Royal Park.","contentObject":"<p><strong>Nắm bắt cơ hội từ trong những thách thức</strong></p>

<p>Năm 2023, thị trường xây dựng đối mặt với khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng đứng trước nguy cơ thua lỗ, giải thể,... Nhiều dự án bị dừng hoặc giãn tiến độ, số lượng dự án mới giảm mạnh. Trong bối cảnh này, Ecoba đã tập trung củng cố nội lực.</p>

<p>Ecoba Việt Nam hiện là nhà thầu xây dựng và quản lý dự án có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, có 4 năm liên tiếp nằm trong Bảng xếp hạng Top 10 Công ty Xây dựng uy tín (Vietnam Report). Doanh nghiệp đã thực hiện nhiều dự án với các chủ đầu tư lớn như: Lotte Mall Hà Nội, Hinode City, Hoang Huy Commerce, An Lạc Green Symphony,...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1242.jpg?width=768&s=iqT2us9fmjMRXRuDaMbRBA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1242.jpg?width=1024&s=Wj9PlgWPCy7XDBt8iZaK7w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1242.jpg?width=0&s=SqF622cu3Dl2njSikMQxLw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1242.jpg?width=768&s=iqT2us9fmjMRXRuDaMbRBA\" alt=\"image001.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image001-1242.jpg?width=260&s=64oHuygmrdLxyFhx5EHAoQ\"></picture>

<figcaption>Ecoba Việt Nam đã được giao phó dự án The Wisteria - Hinode Royal Park. Ảnh: Ecoba</figcaption>

</figure>

<p>The Wisteria là dự án căn hộ <a href=\"https://vietnamnet.vn/chung-cu-tag6698692904792283863.html\" target=\"_blank\">chung cư</a> thuộc Khu đô thị Hinode Royal Park do Ecoba làm tổng thầu toàn bộ dự án với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, bao gồm hạng mục cơ điện với quy mô xây dựng 3 tòa chung cư cao 25 tầng. Theo đại diện doanh nghiệp, việc tiếp nhận dự án là cơ hội để Ecoba tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín trong việc triển khai các dự án quy mô lớn, có yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.</p>

<p>Trưởng ban quản lý dự án Hinode Royal Park, ông Trình Đình Nho cho biết, Ecoba có bộ máy quản lý tốt nên có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả thi công: “Ecoba là một nhà thầu hạng một, được đánh giá tốt về năng lực và kinh nghiệm thi công các dự án lớn. Vì vậy tôi tin tưởng vào khả năng đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và tiến độ thi công của Ecoba”.</p>

<p><strong>Năng lực xử lý các công trình khó</strong></p>

<p>Sau khi tiếp nhận dự án, Ecoba Việt Nam đã tiến hành khảo sát và xác định một số bài toán kỹ thuật đặc biệt cần giải quyết. Đầu tiên, doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thi công tường cừ Larsen, neo đất do các đường ống nước và điện sát với phạm vi thi công.</p>

<p>Để khắc phục tình trạng này, đội ngũ Ecoba Việt Nam đã họp bàn và đề ra phương án giải quyết phù hợp. </p>

<p>“Chúng tôi đã lập kế hoạch thi công, chủ động đưa các công tác ép cừ và neo đất vào sớm dựa trên các phân tích kỹ thuật, địa chất. Ngoài ra, Ecoba linh hoạt điều chỉnh biện pháp thi công để đẩy nhanh tiến độ khu vực lõi”, ông Nguyễn Duy Quý, Trưởng phòng Kỹ thuật Chất lượng Ecoba chia sẻ. Đồng thời, Ecoba Việt Nam cũng liên tục giám sát chất lượng và kiểm tra kỹ thuật trong quá trình thi công, đảm bảo độ chính xác và an toàn của công trình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image002-1243.jpg?width=768&s=a8bAzHZvZl5CSbNACVhWRQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image002-1243.jpg?width=1024&s=vvRlIjPV8W_ozyI3O078Mg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image002-1243.jpg?width=0&s=cpcmv80En30s4l_Kb2BJMw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image002-1243.jpg?width=768&s=a8bAzHZvZl5CSbNACVhWRQ\" alt=\"image002.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/image002-1243.jpg?width=260&s=vtpHEOQtEbURGWYCdBcxQA\"></picture>

<figcaption> Công trình The Wisteria có nhiều bài toán đặc thù, đòi hỏi chủ thầu Ecoba phải nghiên cứu phương án thi công kỹ lưỡng. Ảnh: Ecoba</figcaption>

</figure>

<p>Theo đại diện Ecoba Việt Nam, dự án có 5 tầng khối đế với chiều cao lớn từ 5,3 - 6m và một tầng dầm chuyển. Để thi công các tầng có kết cấu khác biệt , Ecoba Việt Nam đã áp dụng biện pháp thi công cột, vách đổ bê tông một lần. Đây là biện pháp tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng yêu cầu kỹ thuật cao trong công tác thi công cốt thép, cốp pha cũng như tổ chức đổ bê tông khối lớn.</p>

<p>Nhờ có các phương án xử lý tối ưu được nghiên cứu kỹ lưỡng, Ecoba Việt Nam công bố đã đáp ứng tiến độ thi công gấp của chủ đầu tư, với mức độ hoàn thành là 12 ngày/sàn. Hiện doanh nghiệp đã hoàn thành đóng nắp hầm, vượt tiến độ 22 ngày và đang trong giai đoạn thi công phần thân của dự án. </p>

<p>Ông Võ Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Ecoba Việt Nam, khẳng định: “Ecoba Việt Nam đã tối ưu vận hành, quản trị tài chính, <a href=\"https://vietnamnet.vn/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so\" target=\"_blank\">chuyển đổi số</a>... để nâng cao chất lượng thi công. Bằng sự nỗ lực, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành dự án theo tiêu chuẩn và yêu cầu của chủ đầu tư”.</p>

<p>Cũng theo ông Đạt, dự án The Wisteria - Hinode Royal Park không chỉ thể hiện năng lực thi công và đáp ứng các bài toán khó của Ecoba Việt Nam, mà còn là thành công bước đầu trong chiến lược củng cố nền tảng của doanh nghiệp trong giai đoạn chờ đợi thị trường ấm trở lại.</p>

