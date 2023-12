Năm 2023, Elon Musk tiếp tục là tên tuổi công nghệ tốn nhiều giấy mực và xuất hiện liên tục trên mặt báo. Nhất cử nhất động của tỷ phú “lắm tài nhiều tật” đều được dõi theo sát sao và nhận được sự quan tâm lớn.

Anh trai của Musk, Kimbal, chia sẻ với Walter Isaacson - tác giả cuốn tiểu sử Elon Musk xuất bản hồi tháng 9/2023 – rằng người anh em của mình là “thỏi nam châm thị phi”.

Thách đấu Mark Zuckerberg

Musk thách nhà sáng lập Facebook đấu võ sau khi Meta tiết lộ kế hoạch ra mắt đối thủ của Twitter có tên Threads. Zuckerberg đã chấp nhận lời thách đấu trên Instagram bằng một câu ngắn gọn: “Gửi vị trí cho tôi”.

Bộ trưởng Văn hóa Italia thậm chí còn cho biết đang thảo luận với Musk về sắp xếp trận đấu tại một di tích lịch sử ở đây. Dù vậy, cùng lúc này, Musk lại nhắc đến việc vai đang có vấn đề và có thể cần phẫu thuật, cho thấy thái độ không mấy nghiêm túc với cuộc đấu võ.

Zuckerberg cho là Musk không chân thành và rút lui vào tháng 8/2023. Ông đăng lên Threads: “Tôi nghĩ chúng ta đều đồng tình rằng Elon không nghiêm túc và đã đến lúc cho qua chuyện”.

Đổi tên Twitter

Khi mua Twitter tháng 10/2022, Musk tweet “chú chim đã được tự do”. Vào tháng 7, ông tuyên bố đổi tên Twitter thành X, loại bỏ logo “chim xanh” nổi tiếng.

Elon Musk khai tử thương hiệu Twitter và logo chim xanh. (Ảnh: EPA)

Đây là một phần trong tầm nhìn chuyển đổi mạng xã hội thành “ứng dụng cho mọi thứ” của Musk. Ông muốn học theo WeChat, siêu ứng dụng cung cấp nhiều chức năng từ nhắn tin, gọi xe đến thanh toán hóa đơn.

Ngoài việc đổi tên, chưa có bằng chứng rõ ràng về cuộc chuyển đổi sâu sắc tại nền tảng. X vẫn phụ thuộc vào quảng cáo và chưa phải là doanh nghiệp đa dạng như Musk kỳ vọng.

Theo Bruce Daisley, cựu Giám đốc Twitter tại châu Âu, việc thay đổi thương hiệu chỉ có tác dụng nếu công ty cam kết trở nên tốt đẹp và tử tế hơn. Song, X chỉ đại diện cho sự độc hại.

Tuyển dụng CEO mới cho X

Musk khép lại năm 2022 bão tố với thông báo sẽ rút lui khỏi vị trí CEO Twitter một khi tìm được “ai đó đủ ngu ngốc chấp nhận công việc”. Vào tháng 5/2023, ông xướng tên Linda Yaccarino – Giám đốc quảng cáo toàn cầu tại gã khổng lồ truyền thông NBCUniversal – làm CEO X.

Yaccarino là nhân vật được kính trọng trong ngành công nghiệp quảng cáo. Việc bổ nhiệm cho thấy tầm quan trọng của quảng cáo trong mô hình kinh doanh của X. Quảng cáo chiếm đến 90% doanh thu Twitter năm 2021, dù tỷ lệ “chạy” khỏi X đã tăng mạnh sau khi Musk tiếp quản.

Các nhãn hàng tẩy chay X vì hàng loạt lo ngại, bao gồm việc quản trị phát ngôn thù địch và phong cách lãnh đạo của ông chủ Musk.

Tân CEO X đang phải vật lộn để phục hồi doanh thu đã mất mà nguyên nhân không nhỏ đến từ hành vi của Musk.

Ra mắt tiểu sử

Tiểu sử của Elon Musk do tác giả Isaacson chắp bút xuất bản hồi tháng 9/2023. Đây là sản phẩm sau hai năm quan sát của Isaacson.

Cuốn sách chứa không ít chi tiết đã được hé lộ trước đó về Musk, chẳng hạn mối quan hệ tồi tệ với bố, nỗi lo về trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng chia sẻ nhiều điều mới mẻ.

Dù vậy, một trong những câu chuyện nổi bật nhất của cuốn tiểu sử lại bị chính Musk phủ nhận, liên quan đến vệ tinh Starlink tại Nga. Sau đó, Isaacson phải đưa ra lời giải thích và đính chính.

Bắt đầu giao siêu xe bán tải (cybertruck)

Siêu xe bán tải Cybertruck bắt đầu đến tay khách hàng vào tháng 11/2023. (Ảnh: EPA)

Tesla, nhà sản xuất xe ô tô điện của Musk, bắt đầu giao cybertruck – mẫu xe bán tải có thiết kế độc nhất vô nhị, làm từ thép không gỉ - cho khách hàng từ tháng 11/2023. Musk cho biết thiết kế của xe lấy cảm hứng từ bộ phim James Bond năm 1997. Tại sự kiện bàn giao xe, ông phát biểu: “Cuối cùng, tương lai nhìn đã ra dáng tương lai”.

Cybertruck có giá khởi điểm 60.990 USD nhưng phiên bản cao nhất lên tới 100.000 USD.

Nhãn hàng tháo chạy khỏi X

Khủng hoảng doanh thu của X thêm sâu sắc trong tháng 11/2023 khi nảy sinh cuộc tranh cãi bài Do Thái trên nền tảng. Đầu tiên, tổ chức vận động Media Matters của Mỹ cho biết đã tìm thấy quảng cáo của các công ty như IBM, Apple và Oracle bên cạnh nội dung bài Do Thái trên X. Sau đó, Musk lại bày tỏ quan điểm đồng tình với bài viết bài Do Thái.

Apple, IBM và Disney nằm trong số các nhãn hàng tạm dừng quảng cáo. Nó khiến cho Musk bùng nổ tức giận. Tại một sự kiện ở New York, ông tuyên bố: “Nếu ai đó định tống tiền tôi bằng quảng cáo, bằng tiền, hãy biến đi”.

X cũng kiện Media Matters và Trung tâm chống thù địch kỹ thuật số vì nghiên cứu của họ đối với nền tảng. Theo Bloomberg, doanh số quảng cáo năm 2023 của X dự kiến giảm một nửa, xuống còn 2,5 tỷ USD năm nay so với 4,5 tỷ USD năm 2021.

Tái gia nhập cuộc đua AI

Vào tháng 3, Musk cùng một số chuyên gia công nghệ, bao gồm đồng sáng lập Apple Steve Wozniak, ký tên vào thư ngỏ kêu gọi tạm dừng phát triển các hệ thống AI mạnh trong 6 tháng. Điều này không xảy ra. Thậm chí, vào tháng 7, Musk lại quyết định sẽ tái gia nhập cuộc đua với công ty mới: xAI.

Theo Musk, hệ thống của ông sẽ an toàn vì “tò mò tối đa” về loài người. Sản phẩm xAI đầu tiên là Grok, chatbot chế giễu chính người sáng tạo ra nó là “đứa trẻ to xác”.

Musk cũng tham gia hội nghị an toàn AI toàn cầu tại Anh và cảnh báo công nghệ là “một trong những nguy cơ lớn nhất với nhân loại”.

Thông tin sai sự thật đẩy X vào rắc rối

Elon Musk tiếp tục gây tranh cãi vì nội dung trên X. (Ảnh: Reuters)

Tháng 12/2023, EU mở cuộc điều tra chống lại X theo Đạo luật kỹ thuật số (DSA). X bị nghi ngờ vi phạm nghĩa vụ chống nội dung phi pháp và thông tin sai sự thật.

EU đã cảnh báo khi X đưa tin về các vụ tấn công Hamas vào Israel. Ngày 10/10, nhà chức trách thông báo với X rằng nền tảng “bị sử dụng để phổ biến nội dung bất hợp pháp và thông tin sai sự thật ở EU”.

Theo nhà nghiên cứu Nic Newman của Viện nghiên cứu báo chí Reuters, X không còn là nguồn tin đáng tin cậy như trước. “Twitter đã trở thành cái bóng của chính nó. Nó ngày càng kém hữu ích với các nhà báo và với mọi người với tư cách là nơi để tìm kiếm, thảo luận và chia sẻ tin tức. Một trong những lý do chính là sự trỗi dậy của nội dung thù địch, như đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu”, ông nói.

(Theo The Guardian)