Tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất thế giới hiện nay. Ông nắm giữ khối tài sản trị giá xấp xỉ 240 tỷ USD, điều hành tập đoàn sản xuất xe điện lớn nhất thế giới Tesla, hãng hàng không vũ trụ SpaceX và chi 44 tỷ USD để thâu tóm mạng xã hội Twitter vào cuối năm ngoái.

Ngoài sự giàu có, ông nổi tiếng là một người có tư duy khác biệt và hành động khó lường. Hôm 23/7, sau một thăm dò ý kiến trên mạng xã hội, ông gây sốc bằng việc đổi thương hiệu Twitter thành X, loại bỏ biểu tượng chú chim xanh đã tồn tại 11 năm, bất chấp nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD.

Trên thực tế, X.com đã xuất hiện từ 24 năm trước, ấp ủ ước mơ về một siêu ứng dụng của Elon Musk. Có lẽ việc mua lại Twitter chỉ là một bước trong quá trình hoàn thiện dự định này.

Elon Musk nổi tiếng là người đọc nhiều sách. Ảnh: Reuters.

Có mối liên hệ chặt chẽ giữa sự thành công, tư duy khác biệt và ước mơ to lớn của Elon Musk với những quyển sách mà ông đã từng đọc. “Tôi lớn lên nhờ sách. Sách, sau đó là bố mẹ tôi”, ông chia sẻ trong một lần trả lời phỏng vấn trên Rolling Stone từ nhiều năm trước.

Trong suốt thời gian dài, Elon Musk đọc đủ thể loại sách khác nhau, từ khoa học, kinh tế đến các tiểu thuyết viễn tưởng. Dưới đây là 3 quyển “gối đầu giường” được ông đề cập đến trong những lần phát biểu với truyền thông hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

‘Benjamin Franklin: An American Life’

Franklin là một trong những người hùng của Elon Musk. Mặc dù đang sống ở một thời đại khác, Musk nói rằng ông được truyền cảm hứng từ thành công của Franklin với tư cách một doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng - một kỳ tích được chính Musk tái hiện trong thời đại ngày nay.

Elon Musk được truyền cảm hứng từ cuộc đời của Franklin. Ảnh: Amazon.

“Bạn có thể thấy Franklin là một doanh nhân như thế nào”, Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với Kevin Rose của Foundation. “Ông là một doanh nhân, bắt đầu từ con số không. Ông ấy chỉ là một đứa trẻ chạy trốn”.

Nếu bạn muốn hiểu thêm về cách một vĩ nhân có thể định hình nên bản sắc của một tỷ phú cũng như nước Mỹ nhiều thế kỷ sau, thì đây là cuốn sách không thể bỏ qua.

‘Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies’

Elon Musk giới thiệu một số quyển sách về trí tuệ nhân tạo, nổi bật trong số đó là Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies của tác giả Nick Bostrom, người đề xuất thuyết “thế giới giả lập”.

'Superintelligence' nói về những thách thức tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Amazon.

Mặc dù Musk là một người theo chủ nghĩa tương lai và quan tâm sâu sắc đến trí tuệ nhân tạo, ông cũng tỏ ra lo lắng về những nguy cơ và vấn đề đạo đức liên quan đến công nghệ này.

Cuốn sách của Bostrom đề cập đến thách thức tiềm ẩn nếu trí thông minh nhân tạo vượt qua trí thông minh của con người. Từ năm 2014, Elon Musk đã xem Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies là cuốn sách “đáng đọc”.

‘Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future’

Cuốn sách, dựa trên các ghi chép từ một lớp học nổi tiếng mà Peter Thiel giảng dạy tại Đại học Stanford vào năm 2012. Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future tập trung vào tư duy độc đáo của những người sáng lập công ty khởi nghiệp.

'Zero to One' là bài học thành công của Peter Thiel. Ảnh: Amazon.

Musk nói rằng cuốn sách của người đồng sáng lập Paypal mang đến một khám phá thú vị về quá trình xây dựng những startup thành công. "Thiel đã xây dựng nhiều công ty đột phá, và Zero to One chỉ ra cách làm", tỷ phú nhận xét.

Nguyễn Hiếu (Theo Entrepreneur, CNBC)