Những tiến bộ mới trong ngành dược phẩm có thể hỗ trợ giải quyết các vấn đề thường gặp ở trẻ. Trong đó phải kể đến tình trạng thiếu hụt dưỡng chất, đặc biệt là nhóm vitamin tan trong dầu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Theo thống kê, tại Việt Nam cứ 4 trẻ em dưới 5 tuổi thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Hiện còn có sự khác biệt giữa các vùng miền, đặc biệt một số tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở mức rất cao trên khoảng 35%.

Thực tế, không ít bà mẹ lo lắng dù luôn bổ sung đầy đủ vitamin và dưỡng chất thiết yếu nhưng con vẫn thiếu chất, thấp còi, chậm lớn. Theo chuyên gia, nguyên nhân có thể là bản chất hoạt chất này khó tan, kém ổn định trong môi trường đường tiêu hóa dẫn đến khả năng hấp thu thấp, khiến trẻ dù có bổ sung nhưng vẫn có nguy cơ thiếu hụt.

Trước vấn đề này, Công ty cổ phần Dược phẩm Delap đã chủ động tìm kiếm và cập nhật những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ có ứng dụng công nghệ giúp tăng hấp thu mới đáp ứng nhu cầu bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ.

Công nghệ Emuldrop được phát minh bởi công ty Gricar (Ý), là công nghệ có thể đáp ứng được kỳ vọng về khả năng cải thiện hấp thu các hoạt chất. Công nghệ này được phát triển bởi nhóm chuyên gia của Ths. BS. Fabio Lucca - chuyên gia trực thuộc công ty Gricar.

Vừa qua, Dược phẩm Delap hợp tác với Gricar tổ chức hội thảo ‘Emuldrop - Đột phá công nghệ bào chế; Tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu; Ứng dụng trong dòng sản phẩm Smartbibi’ để chia sẻ những ưu điểm vượt trội của công nghệ Emuldrop.

Ths.BS Limongi Paola - Giám đốc phát triển công ty Gricar cho biết: “Công nghệ Emuldrop được nghiên cứu để trở thành một phương pháp dẫn truyền mới, giúp cải thiện khả năng hấp thụ và khả dụng sinh học của các hoạt chất, đây là mục tiêu chính của dự án này. Thực tế, chúng tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu sự hấp thu vitamin D3 ứng dụng công nghệ Emuldrop cho thấy khả năng tăng hấp thu 13 lần.”

Công nghệ Emuldrop kỳ vọng đáp ứng nhu cầu tăng khả năng hấp thu hoạt chất thân dầu như vitamin D3, đảm bảo tính an toàn với trẻ nhỏ. Ths.BS Fabio Lucca cho biết: “Nếu lượng nước tự do trong các sản phẩm bào chế dạng lỏng tăng lên, nguy cơ nhiễm khuẩn bởi nấm mốc hoặc vi khuẩn sẽ càng tăng. Emuldrop chứa ít nhất 75% tổng lượng glycerin, được xem là một hệ thống tự bảo quản, do đó các sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ Emuldrop không chứa chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.”

Lễ ký kết hợp tác giữa Gricar và Dược phẩm Delap

Nhận thấy tiềm năng của công nghệ Emuldrop và mong muốn đưa những sản phẩm ứng dụng công nghệ này về Việt Nam, lễ kí kết hợp tác giữa Dược phẩm Delap và công ty Gricar đã diễn ra ngay tại buổi hội thảo. Cú bắt tay này mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm ứng dụng công nghệ Emuldrop cho trẻ em Việt Nam, hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

“Dược phẩm Delap hoạt động với sứ mệnh nâng tầm sức khỏe người Việt bằng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao đến từ châu Âu, mong muốn góp phần kiến tạo nền tảng thể chất và trí tuệ vượt trội cho thế hệ tương lai. Trong những năm qua, công ty đã không ngừng nỗ lực, chủ động cập nhập những tiến bộ trong ngành, từ đó lựa chọn tìm ra những sản phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, nguồn gốc xuất xứ uy tín, phù hợp với thể trạng, sự phát triển của trẻ em Việt Nam” - đại diện Dược phẩm Delap chia sẻ về sự hợp tác.

Hiện nay, công nghệ Emuldrop được ứng dụng trong dòng sản phẩm Smartbibi, phân phối bởi Dược phẩm Delap. Trong đó, nổi bật có TPBVSK Smartbibi D3K2. Nhờ ứng dụng công nghệ đặc biệt Emuldrop giúp cải thiện khả năng hoà tan, tăng khả năng hấp thu của vitamin D3 cao hơn 13 lần dạng dung dịch dầu, TPBVSK Smartbibi D3K2 bổ sung vitamin D3, vitamin K2 giúp hỗ trợ hấp thu canxi cho cơ thể, giúp duy trì hệ xương răng chắc khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Đây là sản phẩm mẹ có thể lựa chọn để bổ sung cho trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

Doãn Phong