Fabrizio Romano: Nhà tiên tri của thị trường chuyển nhượng

Cốt chuyện chính của những trái tim yêu bóng đá thường được tạo nên từ những khát vọng và đam mê chiến thắng. Nhưng có một hạng mục phụ, một hạng mục con của vũ trụ bóng đá, chủ yếu dựa trên những giấc mơ. Calciomercato (Thị trường chuyển nhượng, theo cách gọi trong tiếng Italy), một trong những nét hấp dẫn đối với người hâm mộ khi các khán đài trống không trong mùa hè, được tạo nên bởi khoảng cách giữa sự kết thúc một mùa giải cho đến giai đoạn đầu mùa giải kế tiếp.

Không phải cầu thủ nào, Romano mới là trung tâm chuyển nhượng mùa hè

Một biên giới mờ giữa trí tưởng tượng và thực tế, nơi các câu lạc bộ đặt câu hỏi, đưa ra lời đề nghị, cố gắng sắp xếp lại bản thân với những cầu thủ mới và kết thúc việc ký hợp đồng với những gì họ có thể chi trả.

Điều đáng ngạc nhiên là vào thời điểm đó, người hâm mộ sẵn sàng tin bất cứ điều gì xảy ra, như thể họ là những đứa trẻ. Trong những thời kỳ đó, báo chí luôn là một phân loại của ngành tin đồn học lấp đầy sự trống rỗng bên trong của rất nhiều người trong thời gian nghỉ hè.

Nhưng cách đây một thời gian, một người gốc Napoli được kết nối tốt đã quyết định thiết lập trật tự rối rắm bằng cách trở thành tài liệu tham khảo trên thế giới về hiện tượng này. Nếu anh nói như vậy, thì đó là sự thật.

Fabrizio Romano, 29 tuổi, có hơn 9,4 triệu người theo dõi trên Twitter và gần 8,7 triệu trên Instagram, những con số vốn chỉ xuất hiện với các siêu sao. Anh nói được năm thứ tiếng và giọng nói của anh đã trở thành câu cuối cùng trong thế giới chuyển nhượng hư ảo, một thể loại báo chí ngày càng có nhiều người theo dõi.

"Ở Italy, nó là bánh mì hàng ngày. Họ chặn bạn trên đường phố. Và họ không còn yêu cầu bạn cho một kết quả, cho một dự báo. Mọi người muốn biết CLB sẽ trả bao nhiêu cho một cầu thủ nhất định. Họ yêu thích calciomercato, bởi vì họ biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Họ đi ngủ và nghĩ rằng một cầu thủ sẽ đến với đội đối thủ và khi họ thức dậy, anh ta đã ký hợp đồng với đội mà họ yêu", Romano giải thích trong cuộc trò chuyện qua điện thoại từ nhà riêng ở Milan với Daniel Verdu - thông tín viên tại Rome và Vatican, thuộc tờ El Pais (Tây Ban Nha).

Nhà báo sinh năm 1992 tiếp tục: "Tất cả đều được liên kết với chiều không gian của những giấc mơ. Trước đây, người hâm mộ sẽ đến sạp báo với hy vọng tìm thấy cầu thủ mà họ muốn trên trang nhất của tờ báo. Bây giờ nó đã qua nỗi ám ảnh về việc thu thập tin tức hàng ngày của cầu thủ đó, điều khoản đó, mức lương... Họ muốn biết tất cả mọi thứ, thậm chí cả những vấn đề không đáng quan tâm. Cuối cùng, chúng là những yếu tố giúp bạn tin tưởng vào điều gì đó bạn muốn xảy ra".

Bước ngoặt của Romano

Romano, người vẫn giữ một giọng Napoli nhất định, là một thần đồng khi nghề này có khả năng cung cấp một số điều chắc chắn. Năm 17 tuổi, anh viết trên một trang web nhỏ và một người đại diện đầy tham vọng khi làm bồi bàn trong quán bar gần học viện La Masia của Barca đã gọi điện cho anh vào một buổi chiều.

Romano làm việc ở nhà riêng

Người này muốn Romano xuất bản một câu chuyện về hai viên ngọc từ học viện của Barca mà ông ta định làm đại diện: Mauro Icardi và Gerard Deulofeu.

Romano đã tuân theo và trở thành người bạn đầu tiên trong thế giới chuyển nhượng. Một người sau này sẽ cho anh sự độc quyền lớn đầu tiên của mình: vụ chuyển nhượng Icardi đến Sampdoria và sau đó là Inter. Đây là nơi huyền thoại của anh bắt đầu và một phong cách làm việc đã được hàng chục chuyên gia trên thị trường bóng đá bắt chước. Một thế giới gây nghiện đến mức, đối với nhiều người, mùa giải trở thành chất lấp đầy mà các CLB nhất quyết phải đặt giữa thị trường này và thị trường khác.

"Vâng, đó là một vấn đề. Tình hình đã trở nên điên rồ. Các cổ động viên từ việc sống như một giấc mơ trở thành một nỗi ám ảnh. Nhiều người gửi tin nhắn cho tôi để tìm hiểu xem điều khoản của một cầu thủ nào đó sẽ là bao nhiêu trong ba năm. Họ bắt đầu sống với bóng đá như thể họ là một phần của hội đồng quản trị. Đôi khi, khi họ hỏi tôi về giá bán cuối cùng, tôi nói với họ: 'Hãy thưởng thức cầu thủ như một người hâm mộ, đừng mất ăn mất ngủ nếu nó đắt hơn một, hai triệu. Chúng ta phải quay trở lại một số khía cạnh truyền thống của bóng đá".

Tuy nhiên, cảnh tượng xung quanh các vụ chuyển nhượng đã phát triển rất nhiều - hãy xem truyền thông xoay quanh việc Real Madrid ký hợp đồng với Kylian Mbappe (nhưng thương vụ đã không diễn ra) - rằng những gì diễn ra trên sân cỏ, đôi khi, trở thành câu chuyện thứ yếu.

Thị trường chuyển nhượng là cảm xúc và cũng giống như liều adrenaline, với diễn biến hấp dẫn cho đến giây cuối cùng. Người đại diện của Diego Milito - ngày nay quản lý Romelu Lukaku - giải quyết hợp đồng của anh từ Zaragoza đến Genoa khi thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè 2008 kết thúc chỉ tính bằng giây.

Ở Tây Ban Nha, năm 2015, Real Madrid và MU đạt thỏa thuận về David de Gea trước mốc thời gian 23h59, nhưng bản fax hợp đồng chỉ được chuyển đến khi chuông điểm ngày mới đã reo khiến thương vụ đổ bể.

Vào cuối ngày 31/8/1997, Barcelona chi 4 tỷ peseta (khoảng 24 triệu euro theo tỷ giá hiện nay) để lấy Rivaldo từ Deportivo de La Coruna. Sir Bobby Robson, khi nhường cương vị HLV cho Louis van Gaal để lên giữ vai trò Tổng giám đốc, thuyết phục CLB xứ Catalunya ký hợp đồng với Rivaldo thay vì Steve McManaman với việc nhấn mạnh huyền thoại người Brazil đảm bảo cho đội nhiều bàn thắng hơn ngôi sao Liverpool. Rivaldo ghi 28 bàn trong mùa đầu tiên ở Nou Camp, cùng đội giành cú đúp La Liga và Cúp nhà Vua, tiếp tục có thành tích tốt nhất đội ở mùa tiếp theo (29 bàn) và sau đó giành Quả bóng Vàng 1999.

Romano đưa tin Haaland về Man City

Quá khứ và hiện tượng Romano

Câu chuyện về tin đồn chuyển nhượng ra đời vào những năm 1950. Những cầu thủ như Gigi Riva (tuyển thủ Italy vô địch EURO 1968), người không bao giờ rời Cagliari bất chấp sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn ở Serie A, là chủ đề được đồn đoán mỗi mùa hè. Cuộc đàm phán của Diego Maradona, nhiều năm sau đó, được báo chí đăng tải không ngừng.

Việc Roberto Baggio chuyển từ Fiorentina đến Juventus vào năm 1990 đã gây ra bạo loạn ở thành phố Florence.

Về mặt hình thức, có thể nói rằng câu chuyện này được phát minh bởi một người đàn ông nổi tiếng yêu thích phụ nữ và xe hơi tốc độ. Ông có tên Raimondo Lanza di Trabia (1915-1953), con trai từ mối quan hệ bí mật giữa hai nhà quý tộc Italy, và là cựu chủ tịch của Palermo (ông cũng là một nhà ngoại giao và quân sự).

Raimondo từng sống ở khách sạn Gallia Milan với những người quản lý khác. Và tiền sảnh trở thành địa điểm cho tất cả các loại giao dịch cầu thủ và thiết lập truyền thống đóng cửa những hoạt động này trong các phòng chờ khách sạn ở thủ phủ xứ Lombardia.

Tất cả đều gần nhà ga trung tâm, từ quảng trường Piazza della Repubblica đến khu mua sắm sang trọng Monte Napoleone. Sáu hoặc bảy khách sạn, nơi vẫn có thể dễ dàng tìm thấy các giám đốc thể thao đi uống cà phê với một người đại diện. Môi trường như vậy đã tạo nên câu chuyện về Romano.

Chiếc áo đấu Ibrahimovic tặng Romano

Tất nhiên, thành phố cảng Napoli không phải là nơi tốt nhất để phát triển nghề nghiệp của Romano. Vì vậy, ở tuổi 18, anh phải một mình di chuyển đến Milan để tham quan các quán bar, quầy rượu cocktail và hành lang nơi đại diện cầu thủ tiếp cận những người quản lý thể thao các CLB bóng đá.

Những câu chuyện diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8, khi thị trường hoạt động sôi nổi nhất.

Khi đó Romano gần như là một cậu bé, vì vậy mọi người đều chú ý đến anh. "Trong calciomercato, mọi thứ đều được liên kết với các mối quan hệ cá nhân với các đại diện, cầu thủ, người trung gian và nhà quản lý. Tôi cố gắng có một mối quan hệ rất nhân văn với những người đó. Rằng nó không chỉ là một mối quan hệ để yêu cầu mọi thứ. Khi thị trường đóng cửa, tôi đi xem các trận đấu ở Champions League. Vào ngày 23/12, tôi dành cả buổi chiều để kêu gọi mọi người chúc mừng Giáng sinh. Điều quan trọng là phải có mối quan hệ tin tưởng".

Cân bằng và nổi bật với các phông chữ luôn luôn khó khăn. Bởi vì rất nhiều ký kết phụ thuộc một cách chính xác vào tính bí mật mà cuộc đàm phán diễn ra. Romano đã cố gắng trở thành một yếu tố nữa của quá trình này và không bị coi là tác nhân bên ngoài có thể khiến vụ chuyển nhượng hàng chục triệu euro đến bờ vực.

Bởi vì, ngoài ý tưởng về những giấc mơ, đằng sau mỗi cuộc tuyển dụng đều có một kế hoạch thể thao có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đội bóng.

Năm nay có những bản hợp đồng của Erling Haaland đến Man City, Kylian Mbappe bỏ qua thỏa thuận cùng Real Madrid để gia hạn với PSG, hay hiện tại Cristiano Ronaldo đang tìm cách rời MU (người đại diện của anh, Jorge Mendes, đã liên hệ với Bayern Munich, Chelsea, Barcelona).

"Họ biết rằng với tôi họ sẽ được tôn trọng. Tôi không muốn bắt chuyện trước còn hơn làm hỏng mối quan hệ với một nguồn tin hoặc đánh mất sự tôn trọng của một CLB hoặc một người đại diện. Và tất cả họ đều hiểu. Và điều đó giúp ích rất nhiều, bởi vì họ tin tưởng bạn và nói trước với bạn những điều sắp diễn ra".

Tuy nhiên, Romano cũng bảo vệ việc kinh doanh, vốn đã phát triển trong những năm gần đây trước sức nóng của khoản hoa hồng khổng lồ đang biến bóng đá thành bong bóng tự hủy của các CLB (số liệu về các hợp đồng của Haaland hoặc Mbappe đã nói lên điều đó).

Romano trên khán đài trận chung kết Champions League 2021-22

Sức mạnh mà những siêu đại diện như Mino Raiola quá cố hay Jorge Mendes có được là vô cùng lớn. Nhưng câu chuyện trở nên đáng lo ngại hơn khi hoa hồng cho các đại diện bị xem như yếu tố chủ đạo, dẫn đến xung đột. "Có thể dễ dàng nói rằng những đại diện là ma quỷ và người hâm mộ tấn công họ vì họ là bên thứ ba trong cuộc chuyển nhượng. Vâng, có thể có một vấn đề về quy định, rằng họ có rất nhiều quyền lực. Nhưng nhiều khi những câu chuyện này đến từ chính các CLB".

Thế giới của Fabrizio Romano là sự pha trộn giữa truyền thống, truyền thông và mạng xã hội. Năm 19 tuổi, anh khởi đầu bằng cách làm việc cho tập đoàn Sky và viết cho các tờ báo quốc tế như The Guardian. Sau đó, anh bắt đầu khai thác từ tính của mình trong các mạng lưới để đưa tin tức và kiếm tiền từ việc công khai các đường truyền của mình.

Dưới mỗi bài đăng, anh viết "Here we go!", có nghĩa là thỏa thuận đã kết thúc.

Tiền? "Tôi đưa tin tức miễn phí. Đối với tôi đó là điều thiêng liêng. Ngay cả khi bạn có 300 triệu người theo dõi. Khi bạn trả tiền cho một thứ gì đó, bạn phải đảm bảo 100% rằng nó tốt, dù đó là một ly cà phê. Và trong Calciomercato, bạn không thể chắc điều gì. Một cầu thủ có thể thay đổi quyết định của mình trong một giây. Và việc bắt mọi người phải trả phí sẽ luôn là sai lầm".

Nhìn theo cách này, thông tin của nhà tiên tri Romano có thể là thứ miễn phí duy nhất trên thị trường chuyển nhượng bóng đá.

(Theo El Pais)