Ngay sau sự cố Facebook sập toàn cầu, tỷ phú công nghệ Elon Musk - chủ mạng xã hội X (trước đây là Twitter) và hãng xe điện Tesla đã có những bài "cà khịa" ông chủ Facebook Mark Zuckerberg.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk chia sẻ ngay một tút trên X, nội dung: "If you're reading this post, it's because our servers are working" (Nếu bạn đọc được bài này, đó là bởi máy chủ của chúng tôi không bị sập).

Điều này được hiểu là các dịch vụ của Elon Musk không gặp phải sự cố tương tự.

Tút hài hước của Elon Musk gây bão bình luận, từ mỉa mai trêu trọc ông chủ Facebook cho đến những cuộc thảo luận sôi nổi về độ ổn định và an toàn cũng như độ tin cậy của các nền tảng mạng xã hội hiện đại.

Nội dung này cũng mang đến những bình luận, kiểu như: không có Facebook, người dùng chuyển sang sử dụng X (Twitter) và mạng xã hội khác để cập nhật.

Trên thực tế, ngay sau khi Facebook sập toàn cầu, nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam lập tức chuyển sang sử dụng các mạng xã hội khác như Zalo, X,... để trao đổi thông tin cũng như cập nhật tình hình do Messenger bị gián đoạn.

Trên mạng xã hội X của Elon Musk, người phát ngôn Meta, Andy Stone cho hay, công ty đã nhận thức được vấn đề. “Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi giải quyết ngay bây giờ".

Trong quá khứ, nhiều ông lớn công nghệ từng ở đỉnh cao như Yahoo! cũng đã lụi tàn. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ luôn rất khốc liệt.

Sau khoảng 1 tiếng, mạng xã hội Facebook có thể truy cập lại một cách bình thường. Một số nền tảng khác của Mark Zuckerberg như Instagram và Threads thì mất kết nối lâu hơn.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự cố này cũng rất lớn.

Vấn đề của Facebook và nỗi đau tỷ USD của Mark Zuckerberg

Cổ phiếu của Meta (công ty mẹ Facebook) giảm gần 2% ngay sau sự cố. Vốn hóa công ty này giảm 20 tỷ USD. Khối tài sản của Mark Zuckerberg mất gần 3 tỷ USD, xuống còn khoảng 172 tỷ USD.

Có thể thấy, sự cố lỗi Facebook trên phạm vi toàn cầu khiến nhiều người lo ngại về độ tin cậy của các dịch vụ trực tuyến. Trong khi những tút "cà khịa" Facebook của Elon Musk cho thấy một cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa các gã khổng lồ công nghệ.

Mạng xã hội X được xem là đối thủ của Meta. Sự cố của người này sẽ là cơ hội cho người kia, là cơ hội để marketing sản phẩm của mình. Trong một tút khác sau sự cố của Facebook, Musk còn đăng hình ảnh thể hiện các nền tảng Facebook, Instagram, Threats phải cúi chào X, đính kèm bài đăng của Giám đốc truyền thông Meta nói "đang xử lý sự cố".

Sự cố Facebook xảy ra vào khoảng 22h tối 5/3 (giờ Việt Nam). Nhiều người dùng tại Việt Nam và trên thế giới không thể vào được Facebook, Instagram cũng như các nền tảng khác của Meta. Đến khoảng 23h30', nhiều người mới đăng nhập lại được Facebook.

DailyMail dẫn một nguồn tin cho biết, hệ thống nội bộ của Meta cũng không hoạt động, điều này có thể dẫn đến sự cố trên Facebook.

Ngay sau đó, Mark Zuckerberg đã xin lỗi 3,5 tỷ người dùng.

Trên trang tin LAB Bible, cây viết Joe Harker nhận định sự cố Facebook là kết quả của một "cuộc tấn công mạng" và đã được nhóm hacker nổi tiếng Anonymous nhận trách nhiệm. Anonymous cho hay Metal mất gần 257 nghìn USD mỗi phút khi các dịch vụ của nó không hoạt động.

Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của Meta thì đây là một "vấn đề kỹ thuật".