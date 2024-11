Chris Evans với tạo hình của "Đội trưởng Mỹ" và hiện tại. Ảnh: Shutterstock, WireImage

Tối 6/11, Chris Evans - Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2022 cùng Dwayne Johnson (The Rock) và dàn sao của phim Red One: Mật mã đỏ (Red One) ra mắt tại London, Anh. Khác với hình ảnh quen thuộc của "Đội trưởng Mỹ" và ngay cả tạo hình nhân vật anh đóng chính trong phim, Chris Evans khiến fan sốc vì suýt không nhận ra anh vì ngoại hình quá khác.

Red One: Mật mã đỏ (Red One) là một trong những bom tấn hành động được chờ đợi nhất dịp cuối năm của Hollywood, được đầu tư tới 250 triệu USD (6.200 tỷ đồng). Đây cũng là 1 trong 2 phim Chris Evans tham gia sau khi anh bí mật kết hôn với nữ diễn viên kém 16 tuổi Alba Baptista năm ngoái.

The Rock và Chris Evans tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: JJ

Chris Evans trông khác lạ với bộ râu rậm rạp và để kiểu tóc dài hất về phía sau, khác hẳn với sự gọn gàng trẻ trung thường thấy trước đó của tài tử 43 tuổi. Việc đeo thêm cặp kính cận khiến anh trông già hơn hẳn. Chris Evans không chọn vest như thường thấy khi ra mắt phim mà mặc trang phục bụi phủi với áo khoác bò xanh cùng quần jeans đen và giày nâu.

Trong bom tấn Red One: Mật mã đỏ sau khi Ông già Noel (mật danh: Red One) bị bắt cóc, Trưởng An ninh Bắc Cực (Dwayne Johnson) phải hợp tác với thợ săn tiền thưởng khét tiếng nhất thế giới Jack O'Malley (Chris Evans) trong một nhiệm vụ kịch tính xuyên lục địa để giải cứu Giáng Sinh và Ông già Noel.

Dwayne Johnson và Chris Evans trong "Red One: Mật mã đỏ". Ảnh: IMDB

Red One: Mật mã đỏ có suất chiếu đặc biệt tại Việt Nam từ 18h hôm nay, khởi chiếu tại rạp từ 8/11/2024, sớm hơn thế giới 1 tuần.