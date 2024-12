Filmore Development xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặt trọng tâm vào phát triển con người. Ảnh: Filmore Development

Năm 2024, nền kinh tế và thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều thách thức buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc để thích ứng. Trong bối cảnh đó, thành tích mà Filmore Development đạt được tại các giải thưởng uy tín về môi trường làm việc và thương hiệu nhà tuyển dụng đã chứng minh chiến lược đúng đắn về xây dựng văn hóa doanh nghiệp - nền tảng để phát triển bền vững và củng cố vị thế trên thị trường.

Filmore Development nhận “cơn mưa” giải thưởng “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2024”. Ảnh: Filmore Development

Theo đó, Filmore Development đã ghi tên mình vào “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024” do Anphabe bình chọn. Tại giải thưởng “Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2024” (Employer of Choice 2024) do CareerViet tổ chức, Filmore Development nhận về 4 giải thưởng quan trọng bao gồm: vị trí số 1 trong Top ngành Bất động sản - cho thuê, vị trí số 1 trong Top 10 Nhà tuyển dụng được yêu thích bởi ứng viên trong ngành, vị trí số 1 trong Top 10 Nhà tuyển dụng mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng, vị trí số 7 trong Top Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất 2024 khối doanh nghiệp vừa.

Theo đại diện Filmore Development, thành công trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp được định hình bởi việc kiên trì phát huy ba giá trị cốt lõi mang đậm bản sắc là “Trọn vẹn - Trách nhiệm - Sáng tạo”. Đây chính là nền tảng giúp doanh nghiệp tạo dựng vị thế hàng đầu trong ngành và thu hút nhiều nhân tài.

Tại Filmore Development, môi trường làm việc được xây dựng trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng và trao quyền cho nhân viên. Mỗi cá nhân được khuyến khích phát triển toàn diện, từ tư duy sáng tạo đến kỹ năng chuyên môn để sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Đây không chỉ là cách giúp nhân viên khai phá tối đa tiềm năng mà còn đảm bảo sự hài hòa trong đội ngũ, nơi tất cả cùng hướng đến những mục tiêu chung.

Filmore Development đặt mục đặt mục tiêu xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Ảnh: Filmore Development

Filmore Development đã xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp lấy yếu tố con người làm trung tâm. Tại đây, nhân viên được xem là tài sản quý giá và được đầu tư bài bản thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, lộ trình thăng tiến rõ ràng, chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Đây là minh chứng sống động cho triết lý “đầu tư vào con người chính là đầu tư cho thành công tương lai”. Mọi chính sách và hoạt động tại Filmore Development đều xoay quanh việc phát triển giá trị cá nhân, biến mỗi nhân viên thành một nhân tố quan trọng trong bức tranh tổng thể.

Các hoạt động nội bộ được tổ chức sáng tạo và thiết thực để khơi mở nguồn cảm hứng cho nhân viên. Ảnh: Filmore Development

Bằng cách tập trung vào sự phát triển của từng cá nhân, Filmore Development không chỉ đảm bảo sự hài lòng của nhân viên mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp.

Filmore Development luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc thông qua các hoạt động nội bộ được tổ chức sáng tạo và ý nghĩa như team building, đồng hành cùng các giải chạy vì môi trường, tham gia các buổi hòa nhạc giao hưởng… Những chương trình này góp phần khơi mở nguồn cảm hứng, giúp nhân viên thắt chặt tinh thần gắn bó với doanh nghiệp và cảm nhận rõ giá trị của bản thân trong sự phát triển chung.

Văn hóa trách nhiệm không chỉ thể hiện trong các cam kết kinh doanh mà còn qua những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Các hoạt động như gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn hay các sáng kiến xã hội ý nghĩa khác đã giúp Filmore Development tạo dựng giá trị lớn hơn, vượt xa các mục tiêu thương mại thông thường.

Căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang là minh chứng cho tinh thần sáng tạo của đội ngũ nhân sự đa thế hệ. Ảnh: Filmore Development

Sáng tạo chính là yếu tố cốt lõi giúp Filmore Development nổi bật trong ngành. Đội ngũ nhân sự tại đây được khuyến khích thử nghiệm những ý tưởng mới, hòa quyện giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và tư duy sáng tạo của đội ngũ nhân sự trẻ. Điều đó góp phần tạo nên những dự án gây tiếng vang trên thị trường như The Filmore Da Nang - khu căn hộ hạng sang đã được bàn giao tại vị trí đắc địa trung tâm thành phố Đà Nẵng với không gian sống giàu cảm xúc.

Với chiến lược bài bản, Filmore Development ngày càng củng cố vị thế thương hiệu và nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức chuyên môn lẫn cộng đồng người lao động. Sự công nhận từ các tổ chức uy tín như Anphabe và CareerViet - hai đơn vị hàng đầu trong việc đánh giá môi trường làm việc và thương hiệu nhà tuyển dụng tại Việt Nam là bằng chứng rõ ràng cho thấy doanh nghiệp đang vươn lên trở thành một trong những môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhiều nhân tài trong ngành.

Bằng câu chuyện của mình, Filmore Development đã chứng minh thành công của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở sản phẩm hay doanh thu mà còn ở cách xây dựng văn hóa và đầu tư vào con người. Một doanh nghiệp trẻ hoàn toàn có thể tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường khi có tầm nhìn dài hạn cùng chiến lược đúng đắn.

Bích Đào