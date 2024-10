Nhiều trang bị dành riêng cho công việc

Ford Ranger mạnh mẽ, linh hoạt trên công trường xây dựng

Ranger sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, đem đến hình ảnh tự tin cho người dùng trong các hoạt động hàng ngày. Bên cạnh vẻ bề ngoài mạnh mẽ là hàng loạt trang bị được hiệu chỉnh riêng cho công việc như mức tải trọng lên tới 808 kg, sức kéo tới 3,5 tấn đủ kéo ít nhất 8 con ngựa cùng khả năng lội nước sâu tới 800mm, Ford Ranger dễ dàng đảm nhận những công việc nặng nề nhất.

Hệ thống giá đỡ linh hoạt trên Ford Ranger giúp vận chuyển vật dụng cồng kềnh

Bậc lên xuống thùng xe là trang bị mới hữu dụng giúp việc lên xuống hoặc bốc dỡ hàng hóa từ thùng xe Ranger dễ dàng và an toàn hơn. Tấm lót thùng xe được tạo từ nhựa đúc chống trầy xước, dễ vệ sinh giúp chủ sở hữu thêm yên tâm khi chất các dụng cụ cồng kềnh, nặng nề. Phần lót thùng hai bên thành xe được tích hợp thêm nhiều rãnh dọc để người dùng tự tối ưu không gian bên trong, tùy biến thùng xe bằng cách cài những thanh gỗ vào các rãnh có sẵn, tạo nên những khoang nhỏ hơn phù hợp với nhu cầu.

Ford Ranger đồng hành cùng dự án xây dựng Cung Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa

Cửa thùng xe có thể được tận dụng như một bàn làm việc kỹ thuật di động với 2 hốc dùng để gắn ngàm kẹp ê-tô giúp cố định vật liệu (như gỗ) khi cắt hay cần giữ chặt. Một trang bị khác cũng đem đến tính linh hoạt khi sử dụng là hàng ghế sau có thể gập phẳng, tạo thêm không gian chứa và sắp xếp hàng hóa đồ dùng thuận tiện.

Không gian thùng sau đa nhiệm của Ford Ranger

Hệ thống giá đỡ linh hoạt được trang bị ở phiên bản Ranger Stormtrak gồm hệ thống giá nóc và thanh thể thao linh hoạt chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg. Thanh thể thao cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh 5 vị trí chỉ bằng một tay. Trang bị này đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở, kể cả vật dụng có kích thước lớn thậm chí tương đương chiều dài của xe.

Công nghệ kết nối hiện đại cho trải nghiệm liền mạch

Ford Ranger được trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn 12-inch (phiên bản Wildtrak) hoặc 10-inch (các phiên bản còn lại) với hệ thống SYNC®4 kết nối không dây với Apple CarPlay® và Android Auto™ cho phép kết nối các ứng dụng điện thoại thông minh với xe nhanh chóng và thuận tiện, biến Ranger trở thành không gian làm việc và giải trí lý tưởng, nơi có đủ các tính năng kết nối thông minh và hiện đại.

Màn hình cảm ứng cỡ lớn 12-inch tích hợp công nghệ SYNC®4 mang lại trải nghiệm kết nối trong tầm tay

Ứng dụng quản lý xe thông minh FordPass kết nối khách hàng với chiếc xe của mình mọi lúc, mọi nơi. Khách hàng dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của xe, xác định vị trí xe, mở khóa và khởi động làm mát trước từ xa. Trong khi đó, sạc không dây giúp khách hàng nghe gọi điện thoại liên tục, làm việc không đứt quãng.

An toàn vươn tới đỉnh cao

An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển sản phẩm của Ford. Ford Ranger được trang bị những công nghệ an toàn tiên tiến nhằm hỗ trợ tối đa cho người lái, đem đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi di chuyển trong phố đông, tiến ra đường trường hay chinh phục những cung đường địa hình hiểm trở.

Các phiên bản XLS và Sport được trang bị camera lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình giúp giữ xe ở tốc độ ổn định mà không cần giữ chân ga liên tục đồng thời duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và 6 túi khí bảo vệ tất cả hành khách trên xe ở bất kì vị trí nào.

Các biến thể cao cấp hơn gồm Ranger Wildtrak, Stormtrak và Raptor được trang bị camera 360, kiểm soát đường địa hình tối ưu khả năng kiểm soát phương tiện trên cả đường bình thường và đường địa hình phức tạp, cảm biến trước và sau hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường đặc biệt hữu ích khi lái xe vô tình chệch khỏi làn đường với tốc độ trên 65km/h, cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp có khả năng nhận diện người đi bộ và phương tiện phía trước, hệ thống 7 túi khí.

Mỗi phiên bản Ranger sở hữu những tinh chỉnh khác nhau phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng và loại hình công việc. Song tất cả đều đóng vai trò cộng sự hoàn hảo giúp khách hàng thực hiện những công việc khó khăn nhất đồng thời đáp ứng các mục đích giải trí và thỏa mãn đam mê.

“Ford Ranger sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên chặng đường gặt hái thành tựu trong cuộc sống”, đại diện Ford Việt Nam chia sẻ.

Ngọc Minh