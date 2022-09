Gã trai mượn mác công an lừa phụ nữ cả tin, chiếm đoạt tiền tỷ

Hôm nay (12/9), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân An (SN 1980, ở Thanh Trì) mức án 13 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, An vốn làm nghề lái xe, để tránh việc xử phạt của lực lượng công an, bị cáo mua 1 bộ quân phục hàm thiếu úy của ngành công an để mặc. An thậm chí còn mặc bộ quân phục để chụp ảnh chân dung và để ảnh trong ví.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.Nhung

Cuối năm 2018, An gặp chị Bùi Thị T. (SN 1983, ở Hòa Bình) là người quen cũ. Khi gặp chị T., An mặc bộ quân phục công an nên chị này nghĩ bị cáo đang công tác trong lực lượng an ninh nhân dân.

Tháng 8/2020, qua sự giới thiệu của chị T., chị Lê Thị Thơm nhờ Nguyễn Xuân An tìm mua nhà đất giúp.

Do thời gian này An thiếu tiền tiêu xài và đầu tư tiền ảo bị thua lỗ nên bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thơm.

An nói dối chị Thơm về việc đang thỏa thuận mua căn nhà tại thửa đất ở huyện Thanh Trì, Hà Nội của anh Phùng Văn Pháp và chị Hoàng Thị Hồng cho chị Thơm.

Tin tưởng kẻ lừa đảo, chị từ tháng 8/2020- 5/2021, chị Thơm đã 10 lần chuyển cho An hơn 1,1 tỷ đồng để mua nhà.

Sau đó An đã làm giả hợp đồng chuyển nhượng căn nhà của anh Pháp, chị Hồng và giấy biên nhận tiền rồi đưa cho chị Thơm ký vào các giấy tờ trên. Việc này nhằm mục đích để chị Thơm không đòi được tiền đã đưa cho An.

Sau khi đưa tiền mua nhà, chị Thơm yêu cầu bị cáo bàn giao nhà nhưng không được. Lúc này chị Thơm đòi An trả lại tiền thì bị cáo tắt máy, chặn số điện thoại, khóa tài khoản Zalo.

Sau thời gian không liên lạc được với bị cáo, ngày 13/7/2021 chị Thơm có đơn tố giác hành vi của An đến Phòng hình sự Công an Hà Nội.