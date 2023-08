Tại Ấn Độ, chỉ trong 28 tiếng sau khi ra mắt, Z Flip5 và Z Fold5 đã có hơn 100.000 đơn đặt trước, cao gần gấp đôi so với lượng đặt trước của cặp đôi tiền nhiệm Z Fold4 và Z Flip4. Samsung cho biết họ bắt đầu nhận đơn từ 27/7 và sản phẩm sẽ bắt đầu lên kệ từ 18/8 tới đây tại thị trường tỷ dân này.

“Chúng tôi hài lòng khi Galaxy Z Flip5 và Galaxy Z Fold5 được đón nhận nhiệt tình tại Ấn Độ. Những thiết bị mới này phản ánh nỗ lực của công ty mong muốn đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua những công nghệ mới nhất”, JB Park, chủ tịch và CEO Samsung Tây Nam Á cho hay.

Mẫu điện thoại nắp gập mới của Samsung, Galaxy Flip5 có số đơn đặt hàng tăng 50% so với Flip4

Samsung đã giới thiệu hai mẫu điện thoại gập mới nhất của mình tại sự kiện Galaxy Unpacked tổ chức ở Seoul vào ngày 26/7. Con chip flag-ship Snapdragon 8 Gen 2, được cho là nâng cấp đáng kể nhất của bộ đội Fold5 và Flip5 so với các mẫu tiền nhiệm.

Cùng với đó, hãng sản xuất điện tử Hàn Quốc cũng đưa lên cả hai sản phẩm công nghệ bản lề mới (Flex Hinge), loại bỏ hoàn toàn khe hở màn hình khi người dùng gập máy.

Về dung lượng bộ nhớ trong, Z Flip5 được trang bị bộ nhớ 256 GB, cùng màn hình ngoài 3,4 inch mới, to hơn đáng kể so với 1,9 inch của Flip4. Theo Samsung, sự ra mắt của bộ đội Galaxy Z series 5 đã tạo ra được làn sóng thảo luận trên các cộng đồng, diễn đàn công nghệ. Trong đó, dòng Flip5 ghi nhận số đơn hàng tăng 50% so với mẫu cũ.

Với mẫu Z Fold5, gã khổng lồ xứ Kim Chi định vị thiết bị này là một cổng kết nối làm việc (productivi-hub), với màn hình chính AMOLED 7,6 inch và màn hình ngoài 6,2 inch có độ phân giải HD+, cả hai màn hình của Fold5 đều có tỷ lệ làm tươi 120 Hz.

Ngoài ra, cả hai sản phẩm còn chống nước với IPX8, khung nhôm Armor Aluminum và kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.