Người gặp nạn là anh Q.C., 34 tuổi, quốc tịch nước ngoài. Vụ tai nạn xảy ra trưa 11/7, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, trong tình trạng kích thích vật vã, da tái lạnh, hai chân dập nát, đầu sưng nề, chảy máu tai, xây xát nhiều vùng trên cơ thể.

Đồng nghiệp anh cho biết cách lúc vào viện khoảng 30 phút, anh C. đang làm việc ở công trường (thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang) thì bị khung sắt nặng khoảng 1 tấn rơi từ tời vận chuyển xuống trúng vào người. Lập tức, những người xung quanh đưa anh đi cấp cứu.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân rất nặng, chấn thương nhiều vùng trên cơ thể, đe doạ tính mạng nghiêm trọng, bác sĩ khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ, nhanh chóng hội chẩn toàn viện và thống nhất chẩn đoán: sốc đa chấn thương, gãy phức tạp cẳng chân và đùi phải, sưng nề vùng đỉnh chẩm, chảy máu tai, xây xát vùng bụng do tai nạn lao động.

Ngay lập tức, người bệnh được thực hiện nhiều biện pháp hồi sức cấp cứu tích cực, đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc chống sốc, truyền dịch, truyền máu, khối hồng cầu. Khi huyết áp tạm ổn định, anh Q.C. được chuyển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Tùng Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho biết đơn vị liên tục tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu do tai nạn lao động, chủ yếu là gặp nạn trong quá trình lao động, sản xuất, thi công,… Vị bác sĩ khuyến cáo người lao động cần tuân thủ nghiêm ngặt nội quy an toàn lao động, sử dụng trang thiết bị, bảo hộ lao động khi làm việc, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ để đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.