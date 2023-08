Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc chấp thuận cho CTCP VNG (mã VNZ) hủy bỏ hơn 7,1 triệu cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ từ 358,4 tỷ đồng xuống còn hơn 287 tỷ đồng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/8.

Như vậy lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường tương ứng giảm còn gần 28,74 triệu đơn vị.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, VNG cho biết do một số lý do khách quan, kế hoạch năm ngoái dù đã được thông qua nhưng chưa thực hiện nên không chào bán cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV. Do vậy, đại hội đã thông qua phương án hủy chào bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.

Ngày 10/8, cổ phiếu VNZ lấy lại vị trị cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán, sau khi cổ phiếu XDC của CTCP Xây dựng Công trình Tân Cảng giảm mạnh. Còn so với giá hồi đầu tháng 8, cổ phiếu VNZ đã tăng 42%.

Kết phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu VNZ đạt 1,139 triệu đồng/cp.

Mới đây ngày 3/8, BigV vừa mua thêm 1,741 triệu cổ phiếu VNZ để nâng sở hữu từ 11,78%, lên 17,84% vốn điều lệ.

Một diễn biến khác, ông Lê Hồng Minh, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT đăng ký bán 983.783 cổ phiếu. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 21/8- 31/8, theo hình thức thỏa thuận.

Tổng giám đốc VNG đang sở hữu 3,53 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 12,27%. Nếu giao dịch thành công toàn bộ số cổ phiếu đăng ký bán, ông Minh còn nắm giữ 2,54 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 8,85%.

Doanh nghiệp xin huỷ cổ phiếu quỹ. (Ảnh: VNG)

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* LPB: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng.

* HPX: CTCP Đầu tư Hải Phát thông báo quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp sở hữu tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang.

* PHR: CTCP Cao su Phước Hoà thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2/2022 là 11/9. Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 19,5% (tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.950 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 25/12.

* SZC: CTCP Sonadezi Châu Đức thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1. Giá chào bán là 20.000 đồng/cp.

Thông tin giao dịch

* VIB: CTCP Funderra, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế đã mua vào hơn 118,7 triệu cổ phiếu VIB, tỷ lệ 4,68% từ ngày 21/7-20/8 theo phương thức thỏa thuận.

* POM: Bà Đỗ Thị Kim Ngọc, em của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina đã bán ra 2,3 triệu cổ phiếu POM trong ngày 17/8 theo phương thức thỏa thuận.

* KOS: Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Kosy đã bán ra 10 triệu cổ phiếu từ ngày 19/7-16/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* AAV: Ông Phạm Văn Đức, cổ đông lớn của CTCP AAV Group đã bán ra 660.000 cổ phiếu trong ngày 15/8. Ông Đức còn nắm giữ hơn 4,17 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,06%.

* AMV: Ông Lê Đức Khanh, cổ đông lớn của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã bán ra 3,5 triệu cổ phiếu trong ngày 15/8.

VN-Index

Chốt phiên 21/8, VN-Index tăng 1,77 điểm (+0,15%) lên 1.179,76 điểm. HNX-Index tăng 2 điểm (+0,85%) lên 237,97 điểm. UPCoM-Index tăng 0,23 điểm (+0,26%) lên 89,5 điểm.

Nhận định thị trường phiên 22/8, theo Chứng khoán SHS, trong ngắn hạn thị trường cần có nhịp điều chỉnh và sau phiên giảm điểm mạnh cuối tuần trước có thể đà rơi của VN-Index chưa kết thúc. Thị trường sẽ có những nỗ lực phục hồi đan xen với các phiên rung lắc tiếp theo, để có thể dần hình thành đáy ngắn hạn của đợt điều chỉnh này trước khi hình thành các tín hiệu tích cực hơn.

Xu hướng tăng trung hạn của thị trường vẫn được duy trì nhưng thị trường sẽ cần thêm thời gian để tích lũy lại trước khi hình thành nhịp tăng mới. Vùng hỗ trợ trung hạn của chỉ số là 1.125-1.150 điểm, mục tiêu của VN-Index vẫn là 1.250-1.300 điểm

Còn Chứng khoán Tiên Phong cho rằng, VN-Index chững lại đà giảm khi chỉ số lùi sâu về gần hỗ trợ 1.150-1.160 điểm (đáy tháng 5, 6 và 7/2022), qua đó, chứng tỏ lực cầu bắt đáy đã có sự cải thiện khi chỉ số lùi về đây.

Cùng với đó, thanh khoản thị trường vẫn được duy trì ở mức cao, trên mức trung bình 20 phiên gần nhất thể hiện dòng tiền vẫn ở trong thị trường.

Với diễn biến trên, kỳ vọng VN-Index sẽ có giai đoạn tích lũy trên nền hỗ trợ 1.150-1.160 điểm để hấp thụ hoàn toàn lực cung chốt lời trước khi bứt phá trở lại và hướng đến mục tiêu là đỉnh 52 tuần, tương đương quanh mức 1.300 điểm.